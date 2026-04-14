"Ich habe ihn gehasst": Vor 41 Jahren war Sylvester Stallone sehr neidisch auf diesen Action-Star, bevor er sechs Filme mit ihm drehte

Als er 1985 erstmals mit ihm in einem Film zusammen spielte, konnte Sylvester Stallone diesen Co-Star gar nicht leiden. Schließlich konnte er seine Gefühle überwinden, um noch mehrmals mit der Legende zu arbeiten.

Bevor sie in Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts in einem legendären Duell als Rocky Balboa und Ivan Drago gegeneinander gekämpft haben, konnte Sylvester Stallone seinen Co-Star Dolph Lundgren absolut nicht leiden. Vor einigen Jahren hat die Action-Ikone genau darüber gesprochen, woran das lag. Mittlerweile ist das Verhältnis zwischen den beiden Genre-Legenden aber deutlich entspannter, was mehrere folgende Zusammenarbeiten bewiesen haben.

Sylvester Stallone war vor über 40 Jahren neidisch auf Action-Konkurrent Dolph Lundgren

Im Interview mit dem YouTube-Kanal An Experience With hat Stallone darüber gesprochen, wie seine Gefühle sofort in Hass umgeschlagen sind, als Lundgren damals erstmals den Raum betreten hat. Das lag vor allem an der optischen Erscheinung des Stars, den Sly als Mensch beschreibt, der mit seiner Größe, Haaren, Lippen sowie Nacken und Schultern "die Evolutionsskala um etwa tausend Jahre übersprungen" hat.

Neidisch sei er auch auf Lundgrens Intelligenz gewesen, da der Action-Star auch noch Chemieingenieurwesen studierte und ein Stipendium für das renommierte MIT in den USA erhielt.

Hier könnt ihr den gesamten Clip mit dem Gesprächsausschnitt schauen:

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Nach Rocky 4 haben Sly und Lundgren noch mehrmals zusammengearbeitet

Ganz offensichtlich hat Stallone seine negative Einstellung gegenüber seinem damaligen Co-Star überwunden. Nach Rocky IV und Rocky V haben die Action-Legenden anschließend noch viermal zusammengearbeitet.

Für den ersten Teil der Genre-Größen-Versammlung The Expendables holte Sly Lundgren erneut vor die Kamera. Für die beiden Fortsetzungen The Expendables 2 und The Expendables 3 verkörperte der Schwede den selbstironischen Part Gunnar Jensen erneut.

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