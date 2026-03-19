Ich habe Kill Bill: The Whole Bloody Affair gesehen und eine Änderung hat mich besonders umgehauen

Über zwei Jahrzehnte haben Tarantino-Fans auf die Veröffentlichung von Kill Bill: The Whole Bloody Affair gewartet. Jetzt startet der Film endlich im Kino. Er hat mich komplett umgehauen.

Wenn ich an Kill Bill denke, denke ich automatisch an Volume 1 und Kill Bill: Volume 2. Wie vermutlich jeder Filmfan, der in den 2000er Jahren näher mit dem Medium in Berührung kam, haben sich mir die Cover der DVD-Veröffentlichung ins Gedächtnis eingebrannt: Schwarze Schrift vor knallgelbem Hintergrund beim ersten Teil und ein strahlendes Rot, das von gelben Lettern durchbrochen wird, bei der Fortsetzung.

Kill Bill war für mich popkulturell-ästhetisch definiert, ehe ich die Filme überhaupt zum ersten Mal gesehen hatte. Dass die Filme ursprünglich als ein einziger Film geplant waren, habe ich erst später erfahren. Seitdem geht mir der Gedanke nicht mehr aus dem Kopf: Wie fühlt sich Kill Bill: The Whole Bloody Affair an? Jetzt habe ich endlich die 4,5-stündige Version von Quentin Tarantino gesehen und es war eine Offenbarung.

Erstmals regulär im Kino: Kill Bill: The Whole Bloody Affair hat lange auf sich warten lassen

Wer nicht zufällig in den Kreis der Glücklichen gehörte, die 2004 bei den Filmfestspielen von Cannes in den Genuss der ungeteilten Fassung von Kill Bill gekommen waren, dürfte in den vergangenen Jahren wenig Glück gehabt haben, den Film aufzuspüren. Regulär wurde The Whole Bloody Affair nie im Kino gezeigt. Selbst im goldenen Zeitalter von Extended Editions und Director's Cuts fehlte jegliche Spur.

Nicht einmal im Zuge der Corona-Pandemie wurde das Tarantino-Epos als Streaming-Event à la Zack Snyder's Justice League positioniert. Justice League ist trotzdem ein gutes Stichwort, denn hier wurde die Kinoversion vollständig umgebaut. Frische Farben, doppelte Laufzeit und ein veränderter Tonfall inklusive abweichender Story-Beats: Entstanden ist ein völlig neuer Film. Bei Kill Bill sieht das anders aus.

Im Grunde gibt es nur drei maßgebliche Änderungen, die The Whole Bloody Affair von einem Double-Feature unterscheiden, das man problemlos mit den bisherigen Fassungen improvisieren kann. Dennoch war ich extrem gespannt auf den Moment, wenn die beiden Teile ineinander übergehen. Auf die furiose Martial-Arts-Ekstase folgt ein ruhiger Western – mit der Wucht der zentralen Autokollision von Death Proof.

The Whole Bloody Affair erweitert die Geschichte von O-Ren in einem düsteren Fahrstuhlschacht

Zuerst erweitert Tarantino aber das von Production I.G. animierte Kapitel The Origin of O-Ren. Bisher haben wir nur gesehen, wie sich die später als Cottenmouth bekannte Killerin an Yakuza-Boss Matsumoto für den Mord an ihren Eltern rächt. Jetzt knöpft sich O-Ren Ishii auch dessen rechte Hand Pretty Riki vor – in einem Blutrausch, der jeden vorherigen Fahrstuhlkampf der Filmgeschichte wie einen Kindergeburtstag wirken lässt.

Was im grellen Neonlicht des Aufzugs beginnt, wechselt schnell in die Dunkelheit eines endlosen Schachts, in dem schreiende Dämonen um den letzten Funken Leben kämpfen, der in ihren Knochen steckt. Groteske Grimassen im Angesicht des Leidens vereinen sich mit einem durch Gravitation bedingten Spannungsbogen, bis der Sturz in die Tiefe unvermeidbar ist. Bis zum allerbittersten Ende wird gekämpft.

Was Tarantino in diesem ultrabrutalen Augenblick betont, ist der ewige Kreislauf der Gewalt, der seine Kill Bill-Saga antreibt. Bereits die Begegnung mit Vernita Green in der ersten Action-Szene des Films endet mit dem zentralen Dilemma: Im Zuge ihrer Rache hinterlässt Beatrix Kiddo nur eine weitere verlorene Seele, die eines Tages den Pfad der Vergeltung einschlagen wird. Eine weitere O-Ren Ishii wird geboren.

Kill Bill strahlt endlich in den schönsten Farben, wenn Beatrix Kiddo gegen die Crazy 88 antritt

Auch die zweite große Veränderung steht ganz im Zeichen der Gewalt und wie wir sie wahrnehmen – dieses Mal jedoch vor allem auf einer filmischen Ebene. Um Kill Bill mit einer NC-17-Freigabe in den USA ins Kino zu bringen, wurden damals einzelne Momente beim Kampf mit den Crazy 88 im Haus der Blauen Blätter in Schwarzweiß umgewandelt. The Whole Bloody Affair offenbart nun die gesamte Farbpracht.

Herausgerissene Augen, abgetrennte Gliedmaßen und Blutfontänen so weit das Auge reicht: Gemeinsam mit Kameramann Robert Richardson und Action-Choreograph Yuen Woo-ping versteht sich Tarantino als Maler, der den Übergang vom Gelb ins Rot in einen puren Rausch aus Bewegung verwandelt und uns jeden einzelnen Farbtupfer spüren lässt, den er beim Ausholen des Pinsels auf die Leinwand schleudert.

So widersprüchlich es hinsichtlich des unfassbaren Racheakts wirken mag: Tarantino hat eine unglaublich elegante Sequenz geschaffen. Mit inszenatorischer Raffinesse und einem außerordentlichen Gespür für die Poesie des Kinos macht er es uns unmöglich, uns nicht komplett von der Schönheit überwältigen zu lassen – spätestens, wenn sich Uma Thurman und Lucy Liu umgeben von Schneeflocken gegenüberstehen.

Quentin Tarantino hat einen entscheidenden Satz aus Kill Bill: The Whole Bloody Affair gestrichen

Ein zärtlicher Moment des Tötens löst die brachiale Non-Stop-Action ab: Was mit dem ikonischen Needle-Drop von Battle Without Honor or Humanity beginnt, endet mit den beruhigenden, sich wiederholenden Geräuschen eines sogenannten Shishi odoshi im Garten des Hauses der Blauen Blätter. Das Wasserspiel entschleunigt den Rhythmus noch vor der 15-minütigen Intermission, die uns in den zweiten Teil schickt.

Wer Kill Bill in- und auswendig kennt, wird eine entscheidende Textzeile vermissen: "Weiß sie eigentlich, dass ihre Tochter noch lebt?", stellt David Carradines Bösewicht am Ende der Kinofassung als Cliffhanger in den Raum. The Whole Bloody Affair verzichtet auf den Hinweis und teilt die Enthüllung erst mit dem schockierenden Blick von Beatrix Kiddo mit uns – eine unscheinbare, aber entscheidende Veränderung.

Gerade bei einer Erstsichtung eröffnet sich dadurch beim Schauen eine andere Erfahrung, als es bisher der Fall war. Als jemand, der Kill Bill schon mehrmals gesehen hat, war ich nichtsdestotrotz berührt von der Verlagerung ans Ende der Geschichte. Eine feine Nuance, die uns so viel intensiver mit den Figuren fühlen lässt. Und dieses Fühlen ist, was mich bei diesem Wiedersehen am meisten überrascht hat.

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Kill Bill: The Whole Bloody Affair ist weit mehr als brutale Action mit einer FSK-18-Freigabe

Ich könnte mich stundenlang in der extravaganten Oberfläche von Kill Bill verlieren und dabei zuschauen, wie diese stylishe Pop-Achterbahnfahrt in staubigen Wüstensand übergeht – von Kinji Fukasaku zu Sergio Leone. Was ich dabei oft vergesse, ist, was für ein unfassbar zerreißender Schmerz hinter den Bildern steckt und mit welcher Menschlichkeit selbst die comichafteste Blutorgie aufgeladen ist.

Aus der Coolness von Battle Without Honor or Humanity wird der unterdrückte Schrei, der Malcolm McLarens About Her innewohnt. Nie wieder in seiner Karriere hat sich Tarantino seine Figuren trotz all der schrecklichen Dinge, die sie getan haben, mit solcher Empathie angeschaut. Hat versucht, zu verstehen, warum sie dieser Gewalt nicht entkommen können und wohin sie ihre Rachefeldzüge am Ende wirklich führen.

Mehr als zwei Dekaden nach dem Kinostart steht Kill Bill als eines seiner verblüffendsten Werke in Tarantinos Filmografie, so klug zieht er mit Beatrix, Bill und Co. ins Gericht. Messerscharf treffen Worte wie Klingen aufeinander, doch was noch mehr wehtut, sind die offengelegten Gefühle, die komplexen Machtspiele und der Missbrauch von Frauen durch Männer, der sich wie ein roter Faden durch die Geschichte zieht.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair ist ein unheimlich reicher Text, der noch lange gelesen werden kann

Kill Bill ist kein Relikt eines oberflächlichen Hollywood-Feminismus der 2000er Jahre, der in lässigen Posen versinkt und die Stärke seiner Hauptfigur dadurch definiert, dass sie Köpfe von Körpern trennt, ohne mit der Wimper zu zucken. Allein die Gespräche, die Beatrix Kiddo mit den Frauen auf ihrer Todesliste führt, sind Zeugnis für ein deutlich tieferes Verständnis, angefangen bei der Begegnung mit Vivica A. Fox.

In einer vermeintlichen Vorstadtidylle bricht ein schonungsloser Messerkampf aus, der unterbrochen wird von der Ankunft eines Kindes. Tarantino, der Action und Spannung mit Leichtigkeit im Dialog weiterdenken kann, zeigt uns zwei Killerinnen, zwei Frauen und – was wir da noch nicht wissen – zwei Mütter. Bis in die allerletzte Einstellung soll das Echo dieser Szene nachhallen und mit noch mehr Emotion aufgeladen werden.

The Whole Bloody Affair lässt uns diese Reise am Stück erleben. Natürlich könnte man ins DVD-Regal greifen und beide existierenden Filme hintereinander schauen. Es ist aber ein anderes Gefühl, sich in die Hände eines Künstlers zu begeben, der seine Ideen ohne Kompromisse erzählt. An diesem Punkt nähern wir uns tatsächlich wieder Zack Snyder's Justice League, bei dem es ebenfalls um die kreative Vision ging.

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The Whole Bloody Affair ist zwar keine völlig neue Erfahrung und dennoch eines der Kino-Highlights des Jahres. Nicht nur wird der Film digital projiziert, sondern an ausgewählten Spielstätten sogar in gloriosen 70mm. Wenn ihr die Chance habt, euch eine dieser Vorstellungen irgendwie anzuschauen – nehmt den Weg auf euch! The Whole Bloody Affair ist die schönste Einladung zur (Neu-)Entdeckung dieses Meisterwerks.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair startet am 16. April 2026 im Kino.