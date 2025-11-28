"Ich habe mich dagegen entschieden": Robin Williams lehnte es grundsätzlich ab, Rollen dieser Art zu spielen

Schauspielstar Robin Williams hat in seiner langen Karriere die vielfältigsten Rollen verkörpert. Von einer Art Film hielt er aber bewusst Abstand. Seine Begründung lest ihr hier.

Mit Rollen in Filmen wie Jumanji, Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen, Good Will Hunting, Der Club der toten Dichter und Good Morning, Vietnam zählte Robin Williams zu den populärsten Hollywood-Stars überhaupt. Vor elf Jahren ist der Schauspieler verstorben, der in seiner Karriere ein unglaublich vielfältiges Talent vor der Kamera unter Beweis gestellt hat.

Obwohl Williams neben familienfreundlicher Unterhaltung oder berührenden Dramen auch in düsteren oder heftigen Werken wie Insomnia - Schlaflos und One Hour Photo mitgespielt hat, gab es eine Art von Film, von der er in seiner Laufbahn bewusst Abstand gehalten hat.

Robin Williams hat zu gewalttätige Rollen bewusst gemieden

Wie das Far Out Magazine berichtete, hat der Star in einem US Weekly-Interview einst darüber gesprochen, wie gut ihm die Rollenvielfalt in seiner Karriere getan hat:

Ich habe immer eine schöne Mischung an Angeboten bekommen – Kinderfilme, die mir Spaß machen; ernste Dramen; ausgelassene Komödien. Das ist toll, weil es nicht so aussieht, als ob die meisten Angebote aus einer bestimmten Kategorie stammen.

[Aber] nachdem ich Der Club der toten Dichter gedreht habe, hat sich mir eine ganz neue Kategorie eröffnet. Ich glaube, es ist eine sehr bewusste Entscheidung, wenn mich etwas so berührt – wenn man Figuren hat, die versuchen, mit anderen in Kontakt zu treten. Es ist aber auch eine bewusste Entscheidung, [was] ich bisher nicht machen konnte.

In dem Interview sprach Williams dann noch darüber, welche Art von Rollen ihm ganz klar zuwider waren:

Der einzige Film, in dem ich je mit einer automatischen Waffe zu sehen war, war Die Überlebenskünstler, und das war eine Komödie. Ich glaube nicht, dass ich jemals in der Lage sein werde, jemandem den Kopf wegzuschießen.

Der Schauspieler hatte sich also klar gegen Filmrollen entschieden, die zu viel brutale Action oder explizite Waffengewalt beinhaltet hätten. Auch wenn er sehr überzeugend psychopathische Charaktere in Thrillern wie den erwähnten Insomnia und One Hour Photo spielen konnte, entschied sich Williams gegen übermäßig gewalttätige Parts.

Wenn man sich heute die Rollen in Erinnerung ruft, für die Robin Williams einem in Erinnerung geblieben ist, ist ihm dieser Grundsatz gelungen.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer Schwesternseite FILMSTARTS erschienen.