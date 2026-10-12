Ich habe nichts von Street Fighter erwartet, jetzt will ich sofort Nachschub: Er liefert erstklassige Action und Humor

Der neue Film zum Fighting Game-Franchise Street Fighter läuft ab dieser Woche im Kino. Er ist überraschend unterhaltsam geworden: Lachmuskeln und Action-Herz kommen hier voll auf ihre Kosten.

Gebannt schaue ich auf den pixeligen Bildschirm, auf dem Fäuste immer wieder krachend in ein Gesicht fliegen. Ein Teenager hammert völlig eingenommen auf die Knöpfe, um den Kampf doch noch für sich zu entscheiden. Doch zu spät: Ein gleißender Lichtblitz schickt seine Figur auf die Bretter. Fluchend wendet er sich vom Street Fighter-Automaten ab, um seine Eltern um mehr Taschengeld anzupumpen. Ich starre immer noch.

Meine Erinnerungen an die Fighting Game-Automaten aus den 90ern sind trüb, aber die Faszination des Genres auf Jugendliche dieser Zeit lässt sich kaum überschätzen. Vielleicht mag deswegen auch die neue Filmadaption Street Fighter aus der Zeit gefallen sein – aber im Gegensatz zu ähnlichen Blockbustern wie Mortal Kombat 2 ist sie äußerst sehenswert: Tolle Action und zündender Humor machen sie zum perfekten Tipp für Fans des Genres. Ab morgen läuft sie im Kino.

Zwei Brüder treffen nach Jahren im Kampf aufeinander: Darum geht's in Street Fighter

Die Story von Street Fighter ist wenig überraschend schnell erzählt: Ehemals Kameraden, sind Ryu (Andrew Koji) und Ken (Noah Centineo) seit Jahren zerstritten. Doch im Jahre 1993 macht die ominöse Chun-Li (Callina Liang) beiden ein Angebot, das sie nicht ablehnen können: Sie lädt sie zum nächsten World Warrior Tournament ein.

Schaut hier den Trailer zu Street Fighter:

Street Fighter - Trailer 2 (Deutsch) HD

Dort sollen sich die besten Kämpfer:innen der Welt miteinander messen. Doch hinter dem sportlichen Wettstreit steckt der fanatische Autokrat Bison (David Dastmalchian), der insbesondere mit Ryu finstere Pläne verfolgt.

Meine Erwartungen an Street Fighter waren nicht gerade hoch. Zwei Adaptionen gab es schon und beide sind nicht das, was man im klassischen Sinne als gute Filme bezeichnen würde. Die Enttäuschung über den letzten Mortal Kombat und Erinnerungen an Trash-Ausfälle wie Dead or Alive taten ihr Übriges. Ich betrat das Kino in Erwartung lahmer Kämpfe, strunzdummer Sprüche und einer langweiligen Story.

Die Action ist deutlich besser als bei der Konkurrenz

Hinterher war ich freudig überrascht. Warum? Zunächst einmal: Die Action überzeugt. Es kracht und rummst gewaltig, wenn Ryu, Chun-Li, Ken, Guile (Cody Rhodes) oder Blanka (Jason Momoa) mit ihren Gegnern ganze Gebäude sandstrahlen. Trümmer fliegen zu allen Seiten, Wände und Planken brechen ein. In den Kämpfen arbeiten die Regisseur Kitao Sakurai, die Kamera von Andrew Buckley (Apex) und die Choreografie von John Wick-Veteran Jon Valera als beeindruckende, effiziente Einheit.

Sogar Angst verursacht ihr Zusammenspiel, etwa wenn das Knie eines Kämpfers immer wieder in die Kamera drischt und man sich instinktiv unter den Sitz ducken will, um ihm zu entgehen.

Das ist nicht zuletzt auch den Darstellern zu verdanken, allen voran Noah Centineo, Andrew Koji und insbesondere Callina Liang, die unfassbar hart trainiert haben – Liang gab laut IGN an, vor lauter Kampfsport und Proteindiät "fast gekotzt" zu haben. Der Comic-Stil der Vorlage ist gut getroffen, die Kämpfe sind schnell und dynamisch und sitzen perfekt.

Hier zeigt sich auch eine Stärke von Regisseur Sakurai, die man womöglich nicht von ihm erwartet hätte: Eigentlich stammt er aus dem Comedy-Bereich, wo er jahrelang an der Seite von Eric André dessen Eric André Show oder auch den Film Bad Trip inszenierte. Die Finesse für Timing, die man für zündende Witze und Pointen braucht, merkt man auch Street Fighter an.

Street Fighter ist ein absolutes Gag-Feuerwerk über die Popkultur der 90er

Sakurai hat sich außerdem dafür entschieden, einen Film zu drehen, der sich keine Sekunde selbst ernst nimmt. Für die Stimmung hat das den Vorteil, dass Fans in einen Rausch fast ununterbrochener visueller, physischer und anderer Gags kommen. Ken etwa hat sich zum Werbefritzen heruntergewirtschaftet, macht Reklame für Energy Drinks und Duracell, und allein das ist urkomisch.

Alles schwimmt in einer knallbunten, neongetränkten, MTV-gesättigten Parodie der 90er, die rein optisch bereits unterhält. Grandios sind dabei auch die animierten Sequenzen des Films und der pumpende elektronische Soundtrack.

Street Fighter hat deutliche Schwächen in der Story

Andererseits aber sorgt die Entscheidung dafür, dass dem Film das Herz fehlt. Sakurai macht alles zum Spielball von Humor und popkultureller Verarbeitung und so könnten einem viele Figuren und ein Großteil der Story kaum egaler sein.

Verschärft wird dieser Umstand dadurch, dass der Regisseur und seine Co-Autoren Gary Dauberman (ES), Dalan Musson (The Falcon and the Winter Soldier) und T.J. Fixman (Carry-On) viel zu viele Handlungszweige in den Film pressen wollen. Der Film wirkt dadurch deutlich länger, als er sein müsste, und trotzdem bleiben zwei Drittel seiner Storypfade unterentwickelt.

Für Street Fighter-Fans gilt: Action und Humor stimmen. Centineo, Koji, Liang und Dastmalchian füllen ihre Figuren mit jeder Menge Charme. Mehr Konzentration hätte dem Drehbuch und dem Film dennoch gutgetan. Teil 2 darf kommen.

Street Fighter läuft ab dem 15. Oktober 2026 in den deutschen Kinos.