"Ich habe noch nie so viel im Kino gelacht": Keanu Reeves ist ein großer Fan dieser genialen Kultkomödie

John Wick-Actionstar Keanu Reeves nannte vier seiner Lieblingsfilme. Einer davon ist eine kultige Tragikömödie aus den 70er Jahren, deren schwarzer Humor genau sein Ding ist.

Hollywood-Star Keanu Reeves bringen die meisten mit Action-Helden wie Neo aus Matrix oder John Wick in Verbindung. Dabei hat der schelmische Sympathieträger sich schon mehrmals als Comedy-Schauspieler bewiesen. Denken wir nur an die Bill & Ted-Filmreihe oder Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel aus dem letzten Jahr.

Kein Wunder also, dass einer von Reeves Lieblingsfilmen eine brillante Kultkomödie von vor 55 Jahren ist, die auch heute noch viel mehr Leute kennen müssten.

Keanu Reeves nennt Harold and Maude als einen seiner Lieblingsfilme

Während der Promo-Tour für Good Fortune wurde Keanu Reeves vom Filmportal Letterboxd zu vier Lieblingsfilmen befragt, die er im Kino auf der großen Leinwand sehen konnte. Die ersten drei waren dramatische Titel: David Lynchs surrealer Alptraum Eraserhead, der Sci-Fi-Blockbuster Krieg der Sterne und das epochale Stummfilmmeisterwerk Napoleon. Als vierten Film nannte Reeves die kultige Komödie Harold and Maude (1971) von Regisseur Hal Ashby, wobei ihm vor allem eine schwarzhumorige Szene im Gedächtnis blieb:

Ich war noch ein Teenager und ging oft ins Kino, als ich Harold and Maude gesehen habe. Da gibt es diese Szene mit seinem Arm. Er ist bei diesem Date, holt ein Beil heraus und beginnt, sich damit auf den Arm zu schlagen. Ich habe im Kino noch nie so viel gelacht – wirklich nie. Es war großartig.

Natürlich war der 1964 geborene Keanu Reeves nicht unbedingt bei der jeweiligen Erstaufführung seiner Top-Filme dabei, sondern erwischte sie in den meisten Fällen erst Jahre später im Kino. Das gilt auch für seine hervorragende Comedy-Wahl.

Der Film dreht sich um den morbiden jungen Mann Harold (Bud Cort), der am laufenden Band seinen Suizid (oder eben abgehackte Hände) inszeniert, um seine Mutter zu schockieren. Erst, als er sich in den 79-jährigen Freigeist Maude (Ruth Gordon) verliebt, lernt er, das Leben wirklich zu schätzen zu wissen.

Die meisten von euch stimmen Keanu Reeves übrigens zu, denn Harold and Maude hält eine hervorragende Moviepilot-Community-Wertung von 7,7 von 10. Außerdem steht der tragikomische Film mit Cat Stevens-Soundtrack bei uns auf Platz 7 der besten schwarzen Komödien aus den USA.

Mehr Star-Geschichten von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Hier das Video mit Keanu und seinen vier Lieblingsfilmen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer die Kultkomödie Harold and Maude jetzt streamen will, kann sich leider auf keine Abo-Flatrate verlassen. Stattdessen müsst ihr den Streifen als Leih- oder Kauftitel bei MagentaTV, Apple TV, Maxdome oder Freenet auftreiben.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist auf unserer Schwesternseite FILMSTARTS erschienen.