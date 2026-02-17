"Ich habe selten so viel Hass empfunden": Legendärer Schauspieler verabscheute die Zusammenarbeit mit der Mary Poppins-Darstellerin

Dumbledore-Darsteller Richard Harris hatte nicht viel Liebe für seinen einstigen Co-Star Julie Andrews übrig. Auf seinen Hass reagierte der Marry Poppers-Star gelassen.

Schauspielerin Julie Andrews, bekannt durch Mary Poppins und Meine Lieder, meine Träume, wirkt wie eine der liebenswürdigsten Personen der Filmgeschichte. Es gibt aber einen, der das anders sieht. Ihr Kollege Richard Harris, der mit ihr in den 60er Jahren für das Missionarsdrama Hawaii von George Roy Hill vor der Kamera stand, euch aber bestimmt besser als Dumbledore-Darsteller aus Harry Potter bekannt ist, hatte sogar ganz besondere Abscheu für sie übrig.

So sehr hasste Schauspieler Richard Harris Mary Poppers-Star Julie Andrews

Richard Harris nahm wie so oft kein Blatt vor den Mund, was seine Missgunst gegenüber Co-Stars anging, ließ sich im Fall von Julie Andrews aber immerhin Zeit, bis sein Biograf ihn dazu befragte. So musste sie sich die hässlichen Worte nicht persönlich anhören:

Ich habe selten, wenn überhaupt, so viel Hass für jemanden empfunden. Sie war herablassend und gemein. Ich bin sicher, sie hat gemerkt, wie viel Spaß ich hatte, und ich glaube, das hat sie geärgert. Sie sagte dann immer leise und verschwörerisch etwas zum Regisseur und ich rief: 'Hast du was gesagt, Jules?'

Zoff unter Kolleg:innen ist in der Filmindustrie natürlich keine Seltenheit. Harris hatte sich damals ganz gern mit anderen angelegt, etwa mit Co-Star Kirk Douglas, mit dem er Kennwort: "Schweres Wasser" drehte (via Far Out Magazine ).

Aber die angegriffene Andrews ließ das alles nicht unbedingt auf sich sitzen – auch wenn es eine Zeit dauerte.

So reagierte Julie Andrews Jahre später auf Richard Harris

2015 wurde Julie Andrews vom Sydney Morning Herald interviewt und zu ihrem ehemaligen Kollegen, der ihr nicht gerade wohlgesonnen war, befragt. Dabei spielte sie auf ein vermeintliches Alkoholproblemchen von Harris an:

Ich denke, er hat damals wahrscheinlich ziemlich viel Bier getrunken. Es könnte einfach daher gekommen sein.

Klingt fast versöhnlich. Reporterin Anna Funder vermutete zusätzlich, Harris hätte sich einem erfolgreichen, männlichen Kollegen gegenüber wohl kaum so verhalten. Andrews meinte dazu nur: "Ich schätze, da haben Sie recht."

Das letzte Wort behält der heute 90-jährige Mary Poppins-Star jedenfalls. Ihr Kollege Richard Harris verstarb bereits 2002, noch bevor er für den dritten Harry Potter-Film zurückkehren konnte. Julie Andrews hingegen war zuletzt noch als Stimme von Lady Whistledown in Bridgerton zu hören.

