"Ich habe so viel von ihm gelernt – allein dadurch, dass ich ihm bei der Arbeit zugesehen habe": 39 Jahre später ist Matt Damon selbst zur Inspiration für die Stars der Zukunft geworden

Im kommenden Christopher Nolan-Blockbuster Die Odyssee spielt Matt Damon seine erste Hauptrolle für den Hollywood-Regisseur. Dabei dient er längst selbst als Vorbild für die jüngere Generation.

Blockbuster-Fans müssen sich nur noch rund zwei Monate gedulden, bis der neue Film von Meisterregisseur Christopher Nolan (Oppenheimer) endlich ins Kino kommt. Mitte Juli wird dann Die Odyssee nach der großen Vorlage des Dichters Homer starten – unter anderem mit Jason Bourne-Darsteller Matt Damon in der Hauptrolle. In einem aktuelleren Interview hat sein Co-Star Tom Holland (Spider-Man: Homecoming) darüber gesprochen, wie inspirierend die Zusammenarbeit am Set für ihn war.

Tom Holland war von Matt Damon am Die Odyssee-Set sehr beeindruckt

In einem jüngeren GQ -Interview hat Holland, der im neuen Nolan-Film die Rolle von Odysseus' Sohn Telemachos spielt, schon von den praktischen Effekten geschwärmt. Daneben erzählte er auch voller Bewunderung, wie die Zeit beim Dreh mit Damon verlaufen sei:

Ich meine, wir haben so viel Zeit miteinander verbracht, und wofür ich Matt wirklich dankbar bin, ist die Tatsache, dass er genau so ist, wie ich es mir erhofft hatte. Er war eine Führungspersönlichkeit. Dies war ein sehr harter Filmdreh, und niemand hat härter gearbeitet als Matt. Er erschien stets mit einem Lächeln auf den Lippen am Set; er war zuvorkommend und der Crew gegenüber unglaublich freundlich.

Ich glaube, er hat für alle den Ton vorgegeben – dafür, wie wir diesen Film gemeinsam realisieren würden. Es gibt zwar einige weise Ratschläge, die er mir mit auf den Weg gegeben hat und die ich für mich behalten werde; doch darüber hinaus habe ich so viel von ihm gelernt – allein dadurch, dass ich am Set als Beobachter dabei war und der Legende Matt Damon bei der Arbeit zusehen durfte.

Schaut hier noch einen Trailer zu Die Odyssee:

Die Odyssee - Trailer 2 (Deutsch) HD

Mit ersten kleineren Auftritten begann Damons Filmkarriere vor gut 39 Jahren. Seitdem zählt er längst zu den größten Stars – und ist offenbar mittlerweile selbst ein großes Vorbild für die jüngere Generation der aktuellen Hollywood-Elite.

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Wann startet Die Odyssee genau im Kino?

Ab dem 16. Juli könnt ihr euch von dem Blockbuster endlich selbst ein Bild machen. Dann startet Christopher Nolans neuer Film in den deutschen Kinos.

Im Film nach der legendären Vorlage spielt Damon den König Odysseus, der nach dem Trojanischen Krieg nach Hause zu seiner Frau und seinem Sohn zurückkehren will. Die Reise wird jedoch zur beschwerlichen Aneinanderreihung von Herausforderungen, bei denen er unter anderem Monster wie den Zyklopen bekämpfen muss. Daneben wird seine Frau Penelope (Anne Hathaway) zunehmend von heiratswilligen Freiern bedrängt.



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