"Ich hätte beinahe nicht überlebt": Reacher-Star Alan Ritchson musste lange vor der Amazon-Serie eine harte Lektion lernen

Nicht nur Jack Reacher aus Amazons erfolgreichster Serie hat eine aufregende Vergangenheit. Auch Action-Hauptdarsteller Alan Ritchson landete nur dank einer schweren Krise wieder auf dem Teppich.

Die humorvolle Action-Serie Reacher ist derzeit einer von Amazons größten Hits. Staffel 4 soll noch dieses Jahr starten. Das Charisma des 41-jährigen Hauptdarstellers Alan Ritchson ist Dreh- und Angelpunkt des Serienerfolgs. Sein Leben sah jedoch nicht immer so rosig aus wie jetzt. Im Gegenteil: Nur dank einer besonders düsteren Lebensphase konnte er so weit kommen.

Lange vor Amazons Serien-Hit Reacher: Deshalb will Alan Ritchson die Welt besser machen

Anlässlich der Staffel 2-Premiere von Reacher gab Alan Ritchson dem Hollywood Reporter 2023 ein sehr ehrliches und überraschendes Interview. Ritchson offenbarte Einblicke in eine unerwartete Vergangenheit.

Alan Ritchson wurde sein Reichtum zum Verhängnis. Es fing alles damit an, dass er schon sehr früh sehr viel Geld machte.

Ich hatte einen existenziellen Zusammenbruch und der kam in einer Lebensphase, in der ich finanziell extrem erfolgreich war. Ich entwickelte Film-Fonds für Leute, die richtig gut liefen.

Der Erfolg verwandelte sich jedoch in einen Alptraum.

Es war genau zu dem Zeitpunkt, als mir klar wurde, dass ich mein Leben verändern musste. [...] Ich war umzingelt von Milliardären mit Doppelleben. Die waren alle gelangweilt und unzufrieden mit dem, was sie hatten, und für mich war es plötzlich ein Ausblick auf eine elende Existenz.

Für Alan Ritchson ging eine schwierige Lebensphase los. Er lernte eine essenzielle Lebenslektion, die er heute verinnerlicht hat.

Ich habe mich der Lektion verschrieben, die ich in diesem Moment gelernt habe: Wir sind in Wahrheit hier, um anderen zu dienen und Arbeit zu schaffen, die die Welt besser macht. Ich hab die Lektion auf die harte Tour gelernt und ich hätte beinahe nicht überlebt.

Am Ende ging er gestärkt und demütig aus der Krise hervor. Inwiefern er beinahe nicht überlebt hätte, führt er nicht weiter aus. Diese Erlebnisse hätten es ihm ermöglicht, seine Karriere in langsamen, aber beharrlichen Schritten aufzubauen und dranzubleiben. Bis er die Rolle von Reacher bekam und sein Star-Status durch die Decke ging.

Wann kommt Staffel 4 von Reacher zu Amazon?

Ein genaues Startdatum der 4. Staffel Reacher mit Alan Ritchson ist noch nicht bekannt. Amazon hat jedoch verkündet, dass die Serie noch dieses Jahr weitergehen soll. Wir können also mit einem Staffelstart im Laufe der zweiten Jahreshälfe 2026 rechnen.

Dieser Artikel wurde erstmals 2023 bei Moviepilot veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert.