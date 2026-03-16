"Ich hätte mindestens eine Oscar-Nominierung verdient": Matt Damon verteidigt seine anspruchsvollste Rolle, für die er die größte körperliche Transformation seiner Karriere durchgemacht hat

Schauspielstar Matt Damon macht sich eigentlich nichts aus Awards wie den Oscars. Für eine bestimmte, kräftezehrende Rolle hätte er sich trotzdem mehr Anerkennung gewünscht.

Der Schauspieler Matt Damon (Die Bourne Identität) gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Hollywood-Stars. Den Oscar als größte Auszeichnung in seiner Branche erhielt er jedoch erst einmal zusammen mit Ben Affleck für das beste Originaldrehbuch zu Good Will Hunting.

Damon spricht öffentlich immer wieder darüber, dass ihm solche Awards nicht so wichtig sind wie gute Drehbücher, die ihn letztlich von einem Filmprojekt überzeugen. Für eine heutzutage etwas in Vergessenheit geratene Schauspielleistung hätte er sich von der Academy trotzdem mehr Aufmerksamkeit gewünscht.

Matt Damon wollte mehr Anerkennung für körperlich zermürbende Performance

Im Jahr 1996 war Damon neben Stars wie Meg Ryan (In the Cut) und Denzel Washington (Training Day) in dem Kriegsdrama Mut zur Wahrheit von Blood Diamond-Regisseur Edward Zwick dabei. Darin soll einer Hubschrauberpilotin aus dem Zweiten Golfkrieg eine Medaille für ihren Einsatz verliehen werden. Als ihre Handlungen jedoch kritisch hinterfragt werden, nimmt ein traumatisierter Offizier die Untersuchung auf.

Hier könnt ihr noch den Trailer zu Mut zur Wahrheit schauen:

Courage under Fire - Trailer (English) HD

In einer kleinen Rolle ist in Mut zur Wahrheit auch Damon als drogenabhängiger Sanitär Andrew Ilario zu sehen, der sichtlich abgemagert auftritt. Für den Part, der letztendlich nur zwei Drehtage umfasst, musste der bis dato ohnehin schlanke Schauspieler nochmal rund 18 bis 22 Kilo an Gewicht verlieren. In einer Frage-Antwort-Runde auf Reddit erklärte Damon vor zehn Jahren dazu:

Ich glaube, die anspruchsvollste Rolle, die ich je hatte, war die für Mut zur Wahrheit. Ich musste das ganze Gewicht, das ich abgenommen habe, selbst verlieren. Das war die größte körperliche Herausforderung meines Lebens. Ich wiege jetzt wahrscheinlich 86 Kilo, in dem Film wog ich 63 Kilo. Das ist kein natürliches Gewicht für mich und ich war auch mit 25 nicht zufrieden damit.

Um das Gewicht zu reduzieren, musste ich täglich etwa 21 Kilometer laufen, was aber noch nicht das Schwierigste war. Das Schwierigste war die Diät. Ich habe nur Hähnchenbrust gegessen. Ich hatte keinen Koch oder so, ich habe mir alles selbst zusammengewürfelt und das gemacht, was ich für nötig hielt. Das war unglaublich schwierig.

In einem Interview mit Wild About Movies von 2005 sprach der Star darüber, dass er sich für diese Leistung mehr Anerkennung in der Filmindustrie gewünscht hätte:

Ich denke, meine Leistung in Mut zur Wahrheit hätte mindestens eine Oscar-Nominierung verdient, aber man dreht keine Filme mit dem Ziel, eine Nominierung zu bekommen oder einen Preis zu gewinnen. Man dreht sie aus dem Bauch heraus. Ist der Film auf dem Papier ein vielversprechendes Werk? Glaubst du, dass er auf der Leinwand gut ankommt?

Falls ihr euch jetzt nochmal selbst von Damons Leistung in Zwicks Film überzeugen wollt oder diesen generell nachholen wollt, braucht ihr nur ein Disney+-Abo. Hier könnt ihr Mut zur Wahrheit in der Flat streamen. Ansonsten steht der Streifen auch bei den üblichen VoD-Anbietern zum Leihen oder Kaufen zur Verfügung.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer internationalen Schwesternseite Espinof erschienen.