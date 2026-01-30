"Ich hatte das Gefühl, dass meine Karriere vorbei war": Scarlett Johansson bedauert, diese Rollen übernommen zu haben

Scarlett Johansson gehört heute zu den renommiertesten Schauspielerinnen ihrer Generation. Vor einigen Jahren sah das noch ganz anders aus.

Als Black Widow war Scarlett Johansson eine der coolsten und wichtigsten Avengers-Heldinnen. Diese Rolle gab ihrer Karriere nicht nur eine neue Richtung, sondern auch frischen Wind. Wäre das nicht passiert, hätte sie Hollywood womöglich bereits den Rücken gekehrt. Die Rollen, die sie zuvor angenommen hatte, haben ihr nämlich ein Image verpasst, das sie gar nicht haben wollte.

Scarlett Johansson wollte nicht mehr objektiviert werden

Vor dem Imagewechsel durch die Avengers war Scarlett Johansson nicht unbedingt als Actionstar bekannt. In Filmen wie Lost in Translation spielte die damals 19-Jährige an der Seite des 34 Jahre älteren Bill Murray – als romantische Partnerin. Auch in den darauf folgenden Filmen war ihre Rolle vor allem verführerisch.

Im Podcast Armchair Expert sprach sie 2022 darüber, wie sie Hollywood erlebt hatte. Das Bild, das von ihr vermittelt wurde, entsprach nicht dem, was sie eigentlich darstellen wollte:

Ich wurde so objektiviert und in eine Schublade gesteckt, dass ich das Gefühl hatte, keine Arbeit mehr für das zu bekommen, was ich wirklich wollte. Ich erinnere mich, dass ich dachte: 'Die Leute halten mich wohl für 40.' Das wurde immer unattraktiver und bereitete mir zunehmend Probleme.

Als Black Widow im MCU konnte sie schließlich eine andere Seite von sich zeigen. Ihre Heldin war kompetent und wusste um ihre Stärken und Schwächen. Seitdem ist Johansson in vielen unterschiedlichen Rollen zu sehen und konnte mit Independent-Produktionen wie Her und Under the Skin andere Seiten von sich zeigen. Mit Marriage Story und Jojo Rabbit gelang es ihr, in einem Jahr gleich zwei Oscar-Nominierungen einzuheimsen.

Heutzutage lässt sich Scarlett Johansson nicht mehr auf einen Aspekt ihrer Identität reduzieren, sondern hat viele Qualitäten als Schauspielerin, Sängerin und Ikone.