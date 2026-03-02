"Ich hatte das Gefühl, die Leute haben es nicht richtig verstanden": Gerard Butler verteidigt seinen Sci-Fi-Film, der 2009 komplett baden ging

Nicht nur die Kritiken, auch das Publikum waren nicht unbedingt begeistert von diesem Sci-Fi-Werk. Aber ob es nur daran lag, dass wir den Film nicht verstanden haben?

Gerard Butler ist ein moderner Actionfilmstar. Seine Charaktere sind häufig bodenständig und hartgesotten, keine Übermenschen, wie es Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone zu ihren Zeiten waren. Und die Filme von Butler kommen gut an – zumindest meistens. Denn ein Werk schien den Nerv der Zeit überhaupt nicht getroffen zu haben. Laut Butler lag es nicht an dem Film Gamer selbst.

Gerard Butler steht zu Gamer und ist bereit, den Sci-Fi-Film zu verteidigen

Butler ist vielleicht nicht regelmäßig in den größten Blockbustern vertreten, doch seine Filmographie kann sich wirklich sehen lassen. Von 300 über Gesetz der Rache bis zu den Drachenzähmen leicht gemacht-Filmen ist er viel beschäftigt. Dass nicht jeder Film ein Hit ist, ist logisch, aber dass Gamer so ein Flop geworden ist, scheint an ihm zu nagen.

Bei 50 Millionen Dollar Produktionsbudget nur 40 Millionen im Kino einzuspielen, ist für jeden Film eine herbe Enttäuschung. Wie das Far Out Magazine kürzlich berichtete, war Butler vom Ergebnis sehr enttäuscht. Er hoffte, am Zahn der Zeit zu sein und dass die Kritik an der Weiterentwicklung der Technologie ankäme:

Ich hatte das Gefühl, die Leute haben es nicht wirklich verstanden damals. Es war kein großer Erfolg. Mittlerweile hat es sich zu einem Kultklassiker entwickelt, aber von diesem Comeback wusste ich nichts.

Die Kritik hatte nicht viel für Sci-Fi-Kracher Gamer übrig

Sieht man sich die Kritiken an, kommt allerdings nicht das Gefühl auf, dass die Leute den Film nicht verstanden hätten. Vielmehr wird eher darauf hingewiesen, dass die Gesellschaftskritik des Filmes dem Publikum sehr ins Gesicht gedrückt wird.

Gleichzeitig kommt diese Message unter dem Bleihagel der Szenen nicht besonders ehrlich zur Geltung. Und wenn wir ehrlich sind, eine etwas ruhigere Kamera und weniger Schnitte hätten der Action auch ganz gut getan.