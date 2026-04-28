"Ich kann nicht glauben, dass es wirklich so weit ist": The Rookie geht in Staffel 8 den großen Schritt und will damit einen 38 Jahre alten Serienfluch brechen

Viele The Rookie-Fans haben fast acht Jahre darauf gewartet und ihr Wunsch wird wahr. Tims und Lucys Beziehung erklimmt in Staffel 8 endgültig neue Höhen und der Serienmacher hat keine Angst vor den Risiken.

Die 8. Staffel The Rookie wird nicht die letzte sein. Derzeit laufen die finalen Folgen der Hit-Serie und Staffel 9 ist schon bestellt. Es gäbe also keinen Grund, zu hetzen, doch Serienschöpfer Alexi Hawley weiß, dass er eine Sache genug in die Länge gezogen hat: das Beziehungsglück von Chenford – Lucy Chen (Melissa O'Neil) und Tim Bradford (Eric Winter).

Nach einem Versprechen, die beiden nach jahrelanger Quälerei endlich glücklich sein zu lassen, verdichtet sich in Staffel 8 die Beziehungsfestigkeit mit einem großen Schritt. Achtung, Spoiler für Folge 16.

Euphorie unter The Rookie-Fans: Tim will Lucy in Staffel 8 die große Frage stellen

Die 16. Folge der 8. Staffel The Rookie, Out of Time, macht es endlich fix. Sie offenbart uns Tims Vorhaben, Lucy heiraten zu wollen. Er bekommt dafür den – leider sehr hässlichen – Verlobungsring seiner Oma, was ihn vor einige Herausforderungen stellt. Zum Glück hilft ihm seine beste Freundin Angela (Alyssa Diaz) weiter, was uns auch endlich mal wieder gemeinsame Bildschirmzeit der beiden unterhaltsamen BFFs verschafft.

Da es bereits seit der 1. Staffel zwischen Tim und Lucy knistert und sie erst in Staffel 8 Drama-frei und wirklich fest zusammenkamen, trauen Fans dem Glück noch nicht. Unter einem Instagram-Post des offiziellen The Rookie-Accounts versammeln sich die Euphorischen und Ungläubigen gleichermaßen. "Ich kann nicht glauben, dass es wirklich so weit ist, dass Chenford sich bald verlobt", schreibt der Fan-Account therookie_memes.

Weitere Stimmen zum Heiratsantrags-Vorhaben sind eindeutig. Alle wollen nach Jahren des Unglücks nur noch das Beste für Tim und Lucy:

bayla.kerr: "Ich schwöre, wehe, Tim wird entführt, bevor er Lucy im Finale einen Antrag machen kann."

taytay4735: "Den Antrag macht besser nichts mehr kaputt, sie haben schon genug durchgemacht."

hrisito04: "Ich hoffe, wir sehen den Antrag und die Antwort noch diese Staffel. Bitte kein Drama mehr bei Chenford."



Instagram-Userin authentic_diyajacob spricht außerdem lobende Worte für den warmherzigen Umgang mit Tims Mutter, die eben erst zurück in sein Leben gefunden hat: "Joy Bradford, die Lucy in ihrem Herzen aufnimmt, bevor Tim überhaupt einen Antrag gemacht hat, ist PEAK Schwiegermutter-Energie."

Dass das beliebteste Paar in The Rookie nun fest zusammen ist und die Heirat mit einem großen Schritt näher rückt, birgt für die Serie auch Risiken. Andere sind daran schon gescheitert.

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The Rookie zwingt damit hoffentlich den Moonlighting-Fluch in die Knie

Ja, diesen Serienfluch gibt es wirklich, und diesen schicken Namen trägt er dank der Bruce Willis-Serie Moonlighting – Das Model und der Schnüffler. Gemeinsam mit Cybill Shepherd hat der Stars damals die Serie angeführt, die nach dem Zusammenkommen der beiden Protagonist:innen an 1988 stark an Quoten verlor und letztlich abgesetzt wurde.

Wie The Wrap erklärt, handelt es sich beim Moonlighting-Fluch um diese besonders verzwickte Situation für Drehbuchschreiber:innen, wenn die Hauptfiguren endlich zusammenkommen, dann aber trotzdem die Spannung (und Quoten) aufrechterhalten werden muss. Große Serien wie Moonlighting, Castle und Friends sind daran gescheitert.



The Rookie-Schöpfer Alexi Hawley hat dazu aber eine selbstbewusste Ansage gemacht: "Ich habe keine Angst davor, wie das Glücklichsein aussehen könnte." Es gäbe noch viel zu erzählen über die beiden. Der Heiratsantrag ist demnach bloß der nächste Schritt in unserer Lieblingsgeschichte innerhalb von The Rookie.

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Wer sich Tims verzweifelte Suche nach einem passenden Verlobungsring anschauen will, kann die erste Folge seiner Odyssee bereits in Deutschland bei WOW streamen – im englischen Originalton mit deutschen Untertiteln. Die nächste Folge wird die vorletzte der 8. Staffel sein und ab Freitag, 1. Mai, bei WOW im O-Ton mit Untertiteln zur Verfügung stehen.