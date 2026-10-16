Ich kann von Heist-Filmen nicht genug bekommen und bei Amazon Prime streamt jetzt ein überraschend genialer

Eine Gruppe talentierter Leute, ein Ziel, ein Raubzug. So mag ich meine Filme. Wenn sie dann noch extra sympathisch sind und einen kleinen Twist mitbringen wie dieser hier – umso besser.

Im Grunde genommen können Regisseure auf mich als Zuschauerin setzen, sobald das Wort "Heist" irgendwo fällt. Wenn es darum geht, spektakulär, klammheimlich, mit Spezialistenteam oder ganz im Alleingang irgendetwas Wertvolles zu klauen, werde ich es schauen. Also war dieser neue Film bei Amazon Prime sowieso vorgegebenes Programm.

Glücklicherweise liefert er auch. Masterplan vereint gleich zwei meiner Leidenschaften: Heist-Filme und Stanley Tucci. Und das beides auf wundervolle Weise. Einerseits wird hier der Raubzug des Jahrtausends geplant. Es steht nichts Geringeres auf dem Spiel als das berühmteste Gemälde der Welt. Andererseits ist unser Team an Dieb:innen ganz anders als erwartet. Das Ergebnis? Extrem sympathische Unterhaltung.

In Masterplan bei Amazon Prime sollen zwei begabte Dieb:innen helfen, die Mona Lisa zu stehlen

Sie ist eine Zauberin, wenn es um die Nutzung moderner Technologie für Raubzüge geht. Er kann Sprengstoff einsetzen wie kein anderer. Doch bislang sind sich Chiara (Simona Tabasco) und Jay (Victor Belmondo) noch nie begegnet. Sie arbeiten alleine, und das auch noch in zwei verschiedenen Ländern. Bis sie eines Tages vom selben Mann beauftragt werden, in eine Villa einzubrechen.

Die zwei schaffen es in Teamarbeit, ins Haus zu gelangen – wo sie von Roger (Tucci) überrascht werden. Er eröffnet ihnen, dass er ihr Auftraggeber ist und ihre Fähigkeiten testen wollte. Denn er sucht das perfekte Team für einen Raub, der die Welt in Staunen versetzen wird. Die Wahl fiel auf Chiara und Jay. Wegen ihres Talents. Und weil sie beide Rogers Kinder sind.

Die beiden fallen aus allen Wolken. Beide haben ihren Vater nie kennengelernt, und nun sitzt er vor ihnen und plant – einen Familienraubzug. Was er stehlen will? Ach, nichts weiter. Nur die Mona Lisa. Ein unmögliches Unterfangen … oder?

Masterplan ist ein extrem unterhaltsamer Snack für Heist-Liebhaber:innen – mit Twist

Masterplan ist im Grunde genommen ein Heist-Film, wie man ihn aus dem Genre kennt. Doch er addiert immer wieder Elemente und Twists, die einfach enorm Spaß machen und durch die die Zeit wirklich wie im Fluge vergeht. Da wäre zunächst die Idee des Familienraubzugs. Die Dynamik zwischen dem neu gefundenen Vater und den zwei überraschten Geschwistern ist ebenso unterhaltsam wie sympathisch.

Der internationale Ansatz des Teams macht zusätzlichen Spaß, denn das jeweilige Temperament und die Herkunft der Figuren kommen auch im Verlaufe des Films immer wieder ins Spiel. Generell ist Masterplan einfach ... europäisch. So löst sich die Erzählweise manchmal von typischen Hollywood-Heist-Formeln, ohne die klassischen Elemente außer Acht zu lassen.

Und dann sind da noch die Extra-Streusel auf dem Heist-Muffin: Die Twists. Der Film nimmt, wie es sich gehört, immer wieder unerwartete Wendungen. Und mit einigen davon hatte selbst ich nicht gerechnet. So arbeitet er auf ein Finale zu, das die Spannung ordentlich anzieht und uns doppelt mit den Figuren mitfühlen lässt. Und vielleicht sogar Hoffnung auf einen zweiten Teil macht.

Wer wissen will, wie man als Familienausflug die Mona Lisa klaut, erfährt das mit Masterplan ab heute bei Amazon Prime.