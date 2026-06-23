"Ich kehrte Harry Potter den Rücken": Steven Spielberg klärt endlich Geheimnis auf, das Fans seit 26 Jahren beschäftigt

Steven Spielberg gab die Arbeit am ersten Harry Potter auf, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen – das war jedenfalls lange Jahre die offizielle Version. Jetzt enthüllte er einen anderen Grund.

Harry Potter und der Stein der Weisen ist ein großartiger Film. Fantasy-Fans lieben ihn als märchenhaften Einstieg in die Welt von Hogwarts. Aber wäre er noch besser geworden, wenn Meisterregisseur Steven Spielberg ihn gedreht hätte? Der Filmemacher wandte sich von dem Projekt ab, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. So seine bisherige Rechtfertigung – der jetzt ein neues Interview zu widersprechen scheint.



Steven Spielberg lehnte Harry Potter ab, weil ihn die Familie einer Legende darum bat

Im Gespräch mit Turner Classic Movies erklärte Spielberg laut The Playlist kürzlich, dass ihn Christiane Kubrick, die Witwe der Regielegende Stanley Kubrick (Full Metal Jacket) und ihr Bruder Jan Harlan um einen Gefallen baten: Er sollte A.I. - Künstliche Intelligenz anstelle der verstorbenen Ikone ins Kino bringen:

Nach [Kubricks] Tod befand ich mich zur Beerdigung bei ihm zuhause. Christiane und Jan Harlan sprachen mich darauf an, für Stanley zu übernehmen, so wie Stanley es gewollt hatte, und den Film zu drehen. Ich kehrte Harry Potter den Rücken, für den ich bereits als Regisseur eingeplant war.

Ich gab ihn auf. Es war klar, dass der Film gigantisch werden würde, da das Buch sich bereits zu einem kulturellen Phänomen entwickelt hatte. Das alles gab ich auf, um A.I. zu machen.

Schaut hier den Trailer zu A.I.:

A.I. KÃ¼nstliche Intelligenz - Trailer (Deutsch)

Insbesondere der letzte Satz suggeriert, dass Spielberg auch nach mehreren Jahrzehnten noch etwas reumütig auf seine Entscheidung blickt. Gemessen an den hohen Erwartungen für einen Spielberg-Blockbuster geriet A.I. zur finanziellen Enttäuschung, wie die Zahlen von The Numbers andeuten. Harry Potter und der Stein der Weisen dagegen eroberte die Kinokassen im Sturm, genau wie der Regisseur es voraus gesehen hatte.

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Spielberg konnte sich allerdings trösten: Im Jahr 2000, als er laut The Guardian die Harry Potter-Regie endgültig ablehnte, plante er bereits seinen nächsten Sci-Fi-Blockbuster Minority Report. Der Film mit Tom Cruise entwickelte sich 2002 zum Erfolg.

Für alle, die hinter Spielbergs Familien-Argument immer eine andere Wahrheit vermutet haben, ist jetzt das große Harry Potter-Geheimnis gelüftet. Doch am Ende waren es vermutlich beide Gründe, die dem Filmemacher das A.I.-Projekt schmackhaft machten und ihm auch über die enttäuschenden Kinozahlen hinweghalfen: Er konnte bei seinen Angehörigen bleiben und gleichzeitig den Wunsch einer Legende erfüllen. Nur Harry Potter-Fans müssen seitdem mit der Sehnsucht eines großen "Was wäre, wenn...?"-Gedankenspiels leben.