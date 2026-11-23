Wer zwei Oscars gewonnen hat, hat in Hollywood ausgesorgt – das könnte man zumindest denken. Für Mahershala Ali sieht die Realität allerdings anders aus, wie er in einem Podcast offenbart.

Für seine Performances in Moonlight und Green Book wurde Mahershala Ali als erster schwarzer Darsteller mit mehreren Schauspiel-Oscars ausgezeichnet und schrieb damit Filmgeschichte. Trotzdem hat er laut eigenen Angaben Probleme, in Hollywood Rollen zu finden.

Keine Rollen in Hollywood: Damit kämpft Oscar-Gewinner Mahershala Ali

Im Podcast 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony sprach Ali Mitte November darüber, wie schwierig es für ihn sei, passende Rollen in Hollywood zu finden. Seine Oscar-Gewinne seien dabei keine echte Hilfe und ließen sich nicht automatisch in Erfolg übersetzen. Das Problem läge darin, dass es mehr gute Schauspieler als gutes Material gäbe, wovon er als schwarzer Darsteller besonders betroffen sei:

Bei der überwiegenden Mehrheit der Projekte, die freigegeben werden, gibt es keine Rollen für mich. [...] Ich könnte 17 Oscars haben, es bedeutet nichts. Wenn niemand etwas für dich schreibt oder ein Projekt mit dir im Hinterkopf genehmigt, bist du wie alle anderen auch: Du wartest, schaust dich um und suchst.

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Im Podcast beobachtet er außerdem die Auswirkungen davon, dass sogenannte Diversity, Equity and Inclusion (DEI) Programme reduziert werden. Firmen hätten nun weniger Druck, echte Lebensrealitäten darzustellen und könnten wieder diejenigen in den Mittelpunkt stellen, die in ihren Büros säßen – und das seien laut Ali nicht Menschen wie er.

Mahershala Ali will nicht auf Diversitäts-Rollen reduziert werden

Erst vor Kurzem machte Mahershala Ali seinen Frust über das gescheiterte Blade-Projekt von Marvel laut. Besonders bitter geht das mit seiner Aussage einher, er wolle aufgrund seiner Hautfarbe nicht bloß in “Diversitäts-Projekten” spielen:

Als Schwarzer will man einfach nur großartiges Material spielen. Man sieht sich nicht unbedingt als diesen exotischen "Anderen." Man lebt einfach sein Leben. Man wacht auf. Man zieht sich die Hose an, wie jeder andere auch. Man will einfach nur sagen: "Yo, das ist mein Beitrag. Das ist meine Geschichte. Das ist meine Arbeit." Im Gegensatz zu: "Mann, wer sind die besten schwarzen Schauspieler?"

Trotz seiner Probleme in Hollywood ist Ali aktuell in mehreren Projekten zu sehen. Im Film Your Mother Your Mother Your Mother spielt er den Auftragsmörder Latif, der seiner Familie zuliebe seine kriminelle Laufbahn aufgeben will. Der Film hat hierzulande noch keinen Kinostart. In der 2. Staffel des HBO-Crimedrama Task, die voraussichtlich 2027 erscheint, wird er außerdem an der Seite von Mark Ruffalo zu sehen sein.