Ich liebe Buffy aus ganzem Herzen, aber diesen Willow-Fehler werde ich nie verzeihen

Niemand ist perfekt – die Serie Buffy ist es beinahe. Im Pride Month will ich die Bisexuellen-Flagge schwingen und auf eine Enttäuschung hinweisen, die mich seit langer Zeit verfolgt.

Während man draußen auf dem Asphalt gerade Spiegeleier braten kann, schreibe ich mir heute ein Anliegen von der Seele, das mich ebenso zum Kochen bringt. Buffy - Im Bann der Dämonen ist für mich und Millionen andere 90er-Kinder die vielleicht liebste und teuerste Serie überhaupt. Sie lief um die Jahrtausendwende im deutschen Fernsehen und prägte eine ganze TV-Generation. Umso kratziger sticht dieser eine Splitter, den die Serie bei mir hinterlassen hat: Willows bi-feindliche Verwandlung von hetero zu homo.

Buffy war seiner Zeit weit voraus, deshalb tut die Bi-Feindlichkeit umso mehr weh

Hauptfigur Buffy (Sarah Michelle Gellar) selbst ist vielleicht das beste Vorbild, das wir damals (oder auch jemals) hatten. Sie ist feminin, girly, handelt nach Instinkt und rettet damit mehrfach die Welt. Sie wird unterschätzt, aber alle stellen Erwartungen. Sie ist ambivalent, aber wird geliebt. Es findet alles seinen Platz in einer bis dato kaum dagewesenen, komplexen weiblichen Heldin im Fernsehen. Sie ist das Final Girl, das überleben durfte. Und noch progressiver: Das Final Girl, dessen beste Freundin überleben durfte.

Das bringt uns zu meinem Schmerzpunkt, aber erstmal das Positive: Buffys beste Freundin Willow (Alyson Hannigan) ist die Einzige, die Buffy das Wasser reichen kann. Versteht mich nicht falsch, ich liebe Giles, Xander, Spike und sowieso fast alle. Aber mit Willow wurde damals tatsächlich etwas nie Dagewesenes für mich geschaffen, das mich so nachhaltig wie sonst nichts aus Buffy beeindruckt hat: eine bisexuelle Hexe, deren autodidaktischen Fähigkeiten, Teenie-Unsicherheiten und unbeugsame Neugierde die Welt aus den Fugen heben. Ganz real in Live-Action und Mainstream, und ich war die Zielgruppe. Ihr lacht jetzt vielleicht, aber ein Teil von mir hat das damals als Selbstbild abgespeichert und der Teil existiert immer noch.

Eine von mehreren spannenden Entwicklungen von Willow war ihr Liebesleben. Das Verliebtsein in ihren besten Freund Xander (Nicholas Brendon), die süße Annäherung an Werwolf Oz (Seth Green). Gefühle für Frauen sind bei Willow nie Thema – bis sie sich in Staffel 4 in ihre College-Kommilitonin Tara (Amber Benson) verliebt.

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Willow sollte eigentlich bisexuell sein, aber das war im Jahr 2000 zu viel des Gutes

Und jetzt zum Splitter, der immer noch steckt. Willow ist bisexuell, aber die Serie verbietet es ihr. Ich will mich an dieser Stelle gar nicht zu lange mit Buffy-Schöpfer Joss Whedon und dem, was ihm vorgeworfen wird, aufhalten. Die Vorwürfe von Fehlverhalten bis Machtmissbrauch könnt ihr beispielsweise bei Vulture in allen Einzelheiten nachlesen. Ich will an dieser Stelle aber im Sinne des Textes darauf hinweisen, dass Willow von ihm und seinem Writers’ Room tatsächlich als bisexuell angedacht, aber nicht umgesetzt wurde. Darüber hatte unter anderem Them vor sechs Jahren berichtet.

Ich liebe Buffy für die Selbstverständlichkeit, mit der eine epische Geschichte aus den Augen von vor allem jungen – und queeren – Frauen erzählt wird. Und das vor über 30 Jahren. Umso schmerzhafter ist es, dass die Serie bei Willows abruptem Übergang von einer Frau, die Männer liebt, zur Lesbe auf bittere Art und Weise bi-feindlich agiert, nämlich mit Bi-Erasure, zu Deutsch Bi-Ausradierung. Der Grund, und ich zitiere hier äußerst frei: Das sei nun doch zu viel des Guten gewesen. Mit Lesben würde der Mainstream in den 2000ern vielleicht noch klarkommen, aber Bisexualität sei dann doch eine Ecke zu außergewöhnlich.

Bi-Feindlichkeit ist allermeistens, nicht ernst genommen zu werden

Das Ganze ist eigentlich kein Splitter. Buffy sticht mir damit den ganzen Holzpflock ins Herz. Bi-Erasure ist ein reales und belastendes Phänomen für Menschen, die sich zu mehr als einem Geschlecht hingezogen fühlen. Von klein auf lernt man, und hier spreche ich aus eigener Erfahrung, sich entweder für homo oder hetereo entscheiden zu müssen, oder man wird als Fetischobjekt wahrgenommen. Vom Klassiker "Das ist nur eine Phase" über "Du brauchst nur mal eine richtige Frau" oder "Mann" (je nachdem, wen man fragt) bis "Geil, du stehst auf Dreier" war da schon jede Anmaßung auf Outings dabei.

Nicht ernst genommen zu werden und unsichtbar bleiben zu müssen, nagt an einem. Permanent infrage gestellt zu werden, ist kein glückliches Leben. Bei aller Progressivität hat Buffy das mit Willows berühmten Worten, "Hello, gay now!“ in Staffel 4 befeuert. Zum Glück für mich kam 2004 The L Word - Wenn Frauen Frauen lieben mit der wunderbaren, bisexuellen Alice, die mir einen anderen Weg gezeigt hat. Geht ja doch.

Willow hätte in Staffel 1 bis 3 schon bi sein können und wir erfahren es erst in Staffel 4. Das wäre ein wahnsinnig starkes Statement gewesen gegen die belastende Bi-Unsichtbarkeit. Für unsichtbare Bisexuelle wie mich, die in einer Beziehung mit dem anderen Geschlecht sind, würde das die Welt bedeuten. Stattdessen hat die Serie klargemacht, dass alles vor Tara eben eine andere Willow war, über die wir jetzt nicht mehr reden brauchen. Das tun wir knapp drei Jahrzehnte später aber sehr wohl.



Nun könnte man natürlich argumentieren, dass sich queere Menschen auf ihrem Weg der Identitätssuche auch mal neuen Orientierungen zuschreiben beziehungsweise nach außen kommunizieren. Das ist natürlich legitim und es spendet mir Trost, dass sich in Willows Bruch mit der Liebe zu Männern vielleicht auch die ein oder andere Person wiedergefunden hat.