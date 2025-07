"Ich liebe diese Theorie": Herr der Ringe-Star Elijah Wood unterstützt wilde Vermutung über Frodo

Über eine Sache in Peter Jacksons gefeierter Herr der Ringe-Trilogie zerbrechen die Fans sich seit Jahrzehnten den Kopf. Es geht um die Beziehung zwischen Frodo und Legolas.

In Der Herr der Ringe: Die Gefährten zieht Frodo Beutlin (Elijah Wood) aus, um den mächtigen Ring von Bösewicht Sauron zu vernichten. Auf seiner ersten Etappe zum Schicksalsberg begleiten ihn neun Gefährten. Doch einen davon spricht er bis zum Ende der Filmreihe nie namentlich an, was Fans seit Jahren beschäftigt.

Nun reagierte der Frodo-Darsteller 22 Jahre nach dem Trilogieabschluss auf eine heiß diskutierte Theorie zu Legolas – mit dem der Hobbit in neun Stunden Herr der Ringe eine Interaktion von nur drei Wörtern hat.

Herr der Ringe-Rätsel: Kennt Frodo Legolas' Namen?

Frodo und Legolas (Orlando Bloom) treffen sich in Jacksons Herr der Ringe-Trilogie das erste Mal in Bruchtal, wo Elronds Rat tagt und der Elb sich kurz darauf mit seinem Bogen der Reisegemeinschaft des Hobbits anschließt. Auf dem Weg nach Süden meistern sie zusammen viele Gefahren, bevor sie am Ende des ersten Films getrennt werden.

Erst nach dem Sieg über Sauron und Mordor sehen alle verbleibenden Gefährten sich in Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs am Bett des geretteten Frodo in Gondor wieder. Freudig begrüßt Frodo Gandalf, Merry und Pippin, Gimli und Aragorn. Beim Eintreten für den Elb hat er allerdings nur ein Lächeln für seinen Gefährten Legolas übrig. Weil er auch vorher in den drei Herr der Ringe-Filmen nie Legolas' Namen ausspricht, kursiert seit Jahren die (augenzwinkernde) Fan-Theorie, dass der Ringträger peinlicherweise gar nicht weiß, wie der Elb heißt.

Hier könnt ihr euch die Szene noch einmal ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf der Pressetour zu The Toxic Avenger wurde Elijah Wood nun von Collider gefragt, ob er die Theorie zu Frodos Legolas-Gedächtnislücke kenne und antwortete:

Das habe ich gesehen, ja. Er nennt seinen Namen nicht, das weiß ich. Aber er muss ihn kennen. Das Ganze kommt von dieser Szene, in der er mit den Gefährten wiedervereint wird. Er nennt jeden beim Namen, außer Legolas. Er lächelt ihn nur an.

Weiter nachgefragt ist der Frodo-Darsteller selbst unsicher, wie eng die Herr der Ringe-Buddies wirklich sind:

Ich habe das Gefühl, bei Elronds Rat wird Legolas benannt. 'Du hast meinen Bogen.' Aber ich schätze, er sagt nicht: 'Ich bin Legolas, du hast meinen Bogen!' Ich glaube, er kennt seinen Namen nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber ich liebe diese Theorie! [lacht]

Aber im Ernst, Herr der Ringe-Fans: Kennt Frodo Legolas wirklich nicht mit Namen?

In Wahrheit ist es natürlich mehr als unwahrscheinlich, dass Frodo Legolas' Namen nicht bekannt ist. Nach Wochen gemeinsam unterwegs in Mittelerde muss zumindest einer seiner Gefährten den Elb irgendwann namentlich angesprochen haben und er hätte es mitbekommen. Der unterbezahlte Elijah Wood kennt ihn in jedem Fall.

Wahrscheinlich ist, dass Peter Jackson das Gefährten-Schaulaufen am Ende etwas auflockern wollte, indem er Frodo nicht alle nacheinander mit Namen begrüßen ließ. Außerdem hat Frodo an diesem Punkt gerade knapp den Ausbruch des Schicksalsbergs überlebt, ist also im Krankenbett vielleicht nicht in bester Verfassung. Da darf man ihm im Zweifelsfall den einen oder anderen Durchhänger verzeihen.