"Ich mochte es nicht, diese Rolle zu spielen": Frances McDormand bereut diesen Film der Coen-Brüder, obwohl sie dank ihnen einen Oscar gewann

Mancher Film hat sich einen Oscar verdient, aber keinen Platz im Herzen der Stars. Das ist zumindest die Feststellung von Schauspielerin Frances McDormand.

Frances McDormand (Fargo, Three Billboards outside Ebbing, Missouri) ist mit vier Oscars eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. Aus diesem Grund kann sie auch offen darüber sprechen, welchen ihrer Filme sie gar nicht mochte.

Frances McDormand gibt zu, dass sie ihre Rolle in Burn After Reading alles andere als gerne gespielt hat

Hollywood-Schauspielerin Frances McDormand ist nämlich nicht mit jedem ihrer Filme zufrieden. Besonders ein Auftritt ist ihr dabei in Erinnerung geblieben. Es geht um Burn After Reading - Wer verbrennt sich hier die Finger? von Joel Coen und Ethan Coen (No Country for Old Men, Fargo).

Bei einem Q&A beim Hamptons International Film Festival (via 27east ) fasste sie zusammen:

Mir gefiel der Teil im Drehbuch nicht, und ich mochte es nicht, diese Rolle zu spielen.

Burn After Reading ist eine schwarze Komödie und taucht ein in die Welt der Spionage: Ein Spion namens Osborne (John Malkovich) will aus der CIA aussteigen und seine Memoiren veröffentlichen. Die enthalten allerdings sensible Informationen. McDormand ist als Linda Litzke zu sehen, Mitarbeiterin eines Fitness-Studios, die hinter Osbornes Aufzeichnungen her ist und dafür über Leichen geht. Brad Pitt und George Clooney gehören ebenfalls zur Besetzung.

Auch interessant:

Frances McDormand gewann ihren ersten Oscar für Fargo von den Coen-Brüdern

Die Darstellerin hatte bereits früher erfolgreich mit den Coen-Brüdern zusammengearbeitet: Für ihre Performance in der schwarzen Krimikomödie Fargo hatte Frances McDormand ihren ersten Oscar erhalten. Sie wurde damals als Beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Darüber hinaus ist sie seit 1984 mit Joel Coen verheiratet und war in dessen Solo-Projekt Macbeth an der Seite von Denzel Washington zu sehen.

Burn After Reading war kein Oscar-Kandidat, konnte aber bei den Golden Globes Nominierungen in der Kategorie Bester Film – Komödie/Musical und Beste Hauptdarstellerin (Musical/Comedy) abstauben. Trotz der Begeisterung konnte sie mit der schwarzen Komödie nichts anfangen.

Seitdem hat Frances McDormand viele weitere Filme gedreht – zuletzt Die Aussprache, der 2022 erschien. Ihren letzten Oscarregen erlebte sie mit Nomadland aus dem Jahr 2020, für den sie sowohl den Preis als beste Darstellerin als auch den Preis für den Besten Film entgegennehmen konnte.

Die diesjährige Oscar-Verleihung findet in der Nacht vom 15. auf den 16. März statt. In Deutschland wird die Show auf ProSieben im TV ausgestrahlt. Sie streamt bei Joyn und Disney+. Moviepilot wird die Verleihung wieder mit einem Live-Blog begleiten.