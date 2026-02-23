Ich schaue zum ersten Mal Star Trek: Deep Space Nine und kann nicht fassen, dass dieser Typ mein Lieblingscharakter ist

Star Trek: Deep Space Nine hat vor kurzem mein Herz erobert: Was diese Serie für mich besser als alle anderen macht, lässt sich an einem skurrilen Typen besonders gut erklären.

Na, welcher Star Trek-Charakter verfolgt euch bis in den Schlaf? In den dutzenden Filmen und Serien des Sci-Fi-Franchise haben wir einige schillernde Persönlichkeiten kennengelernt, die bis heute legendär sind. Bis vor kurzem war ich klar Team Raumschiff Enterprise und habe mit meinen drei Weltraum-Onkeln Kirk (William Shatner), Spock (Leonard Nimoy) und McCoy (DeForest Kelley) skurrile Abenteuer erlebt.

Nun habe ich aber eine neue Liebe in meinem Leben: Star Trek: Deep Space Nine startete 1993 und hat meine Trekkie-Leidenschaft 32 Jahre später komplett neu entfacht. Das liegt nicht nur an den liebenswürdig-überholten 90er-Jahre-Effekten und der tiefgreifenden politischen Backstory, sondern vor allem an einem ganz besonderen Ultra-Kapitalisten mit großen Ohren.

Disclaimer: Ich bin aktuell in Staffel 5 von DS9 und hafte nicht für unverzeihliche zukünftige Aktionen meiner aktuellen Lieblingsfigur.

Wie Star Trek: Deep Space Nine mein Herz erobert hat

Nach den fiebertraumartigen Erfahrungen zwischen den Pappkulissen von Raumschiff Enterprise bin ich jahrelang ziellos durch das Franchise gestreift. Die logische Folgedroge wäre wohl Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert gewesen, doch die glatten Charaktere und wenig emotionalen Verbindungen zwischen den Offizieren konnten in mir kein Feuer entfachen. Die wenigen Episoden, in denen wir Picard näher kamen, waren mir einfach zu rar gesät.

Deep Space Nine war für mich zunächst ein Slow Burn: Wir erleben ein ungewohnt ernstes Setting auf einer ehemals cardassianischen Raumstation inmitten einer von Krieg und Gewalt geprägten Welt. Die Bewohner:innen müssen mit dem Nachbeben einer politischen Katastrophe umgehen und die Sternenflotte tritt vor allem als politischer Vermittler auf. All das hatte erstmal wenig mit meinen geliebten Silly Trek-Weltraumblödeleien zu tun und wirkte sehr düster und rau auf mich. Doch genau das hat mich am Ende gefesselt.

Das Beste an Star Trek: Deep Space Nine sind nicht die Sternenflotten-Offiziere

In Deep Space Nine bekommen wir es nicht nur mit Offizieren der Sternenflotte zu tun. Die Folgen spielen auf einer Raumstation, auf der sowohl Zivilist:innen als auch (Ex-)Offiziere anderer Fraktionen ein- und ausgehen. Das Beste daran: Diese Charaktere haben sehr viel mehr moralischen Freiraum als die vorbildlichen Streber:innen à la Picard.

In diesem Atemzug denken die meisten an den cardassianische Spion Garak (Andrew Robinson), der sich als "einfacher Schneider" tarnt, diese Identität aber mehr schlecht als recht verkauft ("Ach, den streng geheimen cardassianischen Security Code? Den hab ich aufgeschnappt ..."). Andere Beispiele sind die bajoranische Offizierin Major Kira (Nana Visitor), die immer wieder von ihrer Vergangenheit als politische Terroristin eingeholt wird – und mein heimlicher DS9-Star: Der Ferengi-Barkeeper Quark (Armin Shimerman).

Diese "schwarzen Schafe" erleben alles andere als typische Trek-Abenteuer: Garak scheut sich nicht, seinen Freund und Verbündeten Odo (René Auberjonois) brutal zu foltern, um seine falsche Identität vor den Cardassianern zu wahren. Kira kämpft immer wieder mit dem Hass auf ihre ehemaligen Unterdrücker. Und Quark? Der plant nach einer Zeitreise mal eben, die Menschheit der 1950er-Jahre zu unterjochen – alles im Namen des Profits.

Wieso Quark das Beste an Star Trek: Deep Space Nine ist

Zugegeben, in den frühen Episoden wirkte Quark auf mich wie ein eindimensionaler Nebencharakter, der vor allem als Comic Relief eingesetzt wird. Sein ständiger Fokus auf den größtmöglichen Profit, die absurd großen Ohren und die schräge Ferengi-Kultur (ein dauerverregneter Planet, auf dem Frauen keine Kleidung tragen dürfen) wirkten auf mich eher überzeichnet als fesselnd. Und dann habe ich mich plötzlich dabei erwischt, mich auf seine Auftritte zu freuen.

Einen ersten Funken Persönlichkeit zeigt der raffgierige Barkeeper ausgerechnet in der Episode, in der die Sternenflotten-Offiziere bei einem Brettspiel zu seinen Spielfiguren werden (Staffel 1, Folge 10): Hier bewies Quark, dass er für seinen eigenen Vorteil zwar weit, aber nicht über Leichen gehen würde. Das hat jedoch keine große Wende in seiner Charakterentwicklung verursacht – er ist kein Killer und kümmert sich um seine Zeitgenossen, aber am Ende ist und bleibt er Spieler für sein eigenes Team.

Quarks größte Schwäche ist auch seine größte Stärke: Die Fähigkeit, uns und seine Mitmenschen wieder und wieder (und wieder) zu enttäuschen. Am besten zeigt sich das in der Folge Emotionen (Staffel 4, Folge 13), in der er seinem Erzfeind Odo durch dessen unerwiderte Liebe zu Major Kira hilft: Nach alter Trek-Manier würde die Folge wohl mit einer Versöhnung der beiden enden, aber stattdessen lässt sie uns in einer kalten Realität zurück, in der keiner der beiden aus seiner eigenen Haut kann. Warme Worte oder moralische Lehren findet man hier keine – nur ein schulterzuckendes "Nah."

Was können wir von Quark in Star Trek lernen?

Eine Szene, die User auf Reddit bis heute feiern, zeigt eine simple Konversation zwischen Quark und Garak, die ihre Beziehung zur Föderation aushandeln. So ein authentischer und vielschichtiger Einblick wäre mit einer Guinan (Whoopi Goldberg) aus Das nächste Jahrhundert schlicht undenkbar, denn auch sie tritt stets als moralischer Nordstern in einer ohnehin schon moralischen Crew auf. Quark und Garak sind keine Fans der Föderation und trotzdem keine Bösewichte. Diese Ambivalenz gab es in Star Trek bis dato selten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein User fasst es perfekt zusammen: "Es sind diese seltsamen Charaktermomente, die DS9 auch 27 Jahre später noch so unvergesslich machen." Charaktere, die mal für die eine Seite spielen, mal für die andere. Die mal für ihre Freund:innen da sind, manchmal nicht. Charaktere, bei denen man nie weiß, was man erwarten kann.

Von diesen Garaks und Kiras – und vor allem Quarks – dürfte es von mir aus in Zukunft gerne wieder mehr geben.