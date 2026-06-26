"Ich spiele diese Rolle nicht gern": Ein Meisterwerk, das vor 55 Jahren eine X-Freigabe erhielt, ist die größte Rolle dieser Legende mit 2 Oscars

Dieser Thriller von 1971 war so heftig, dass er in Großbritannien eine gesellschaftliche Grundsatzdebatte entfachte.

Der Schauspieler, um den es hier geht, gewann 1982 für Ghandi zwei (!) Oscars für Bester Film und Beste Regie. Knapp zehn Jahre zuvor stand er für einen Thriller vor der Kamera, in dem er die vielleicht beste Performance seines Lebens ablieferte.

Vor 55 Jahren schockierte er in diesem Thriller als skrupelloser Serienmörder

Kürzlich verwies Allocine auf John Christie, der Frauenwürger von London (im Original: Ten Rillington Place) von 1971 unter Regie von Richard Fleischer (20,000 Meilen unter dem Meer, Conan der Zerstörer). In Großbritannien erhielt der Thriller ein X-Rating.

Diese Form von Altersfreigabe gibt es hier nicht, dafür aber in Großbritannien, den USA, Australien und Frankreich. Sie bedeutet, dass es aufgrund expliziter Darstellungen (hier von Gewalt) nur Erwachsenen über 18 Jahren erlaubt war, den Film anzuschauen.

Richard Attenborough (Jurassic Park) übernahm die Rolle eines Serienmörders, der jahrelang unerkannt Frauen vergewaltigt und ermordet. In einem Interview mit der Times via BBC Culture berichtete er 1970:

Ich spiele diese Rolle nicht gern, aber ich habe sie sofort angenommen, ohne das Drehbuch überhaupt gelesen zu haben. Noch nie habe ich mich so tief in eine Rolle hineinversetzt gefühlt wie in diese. Es ist eine äußerst eindringliche Stellungnahme zur Todesstrafe.

Viele Jahre später ergänzte er:

Während der Dreharbeiten habe ich im Allgemeinen mit niemandem gesprochen. Zur Mittagszeit ging ich in mein Zimmer und setzte mich allein hin. Eines der seltsamen Gefühle, die ich dabei hatte, war, dass ich dieses Bild sehr lange nicht loswerden konnte.

Der Dreh ist also nicht ohne Spuren an dem Schauspieler vorbeigegangen. Verständlich, wenn man seine düstere Rolle bedenkt.

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Fleischers Film hinterließ tiefen Eindruck beim Publikum

Mit seinem Thriller provozierte Fleischer heftige Reaktionen und sogar eine gesellschaftliche Grundsatzdebatte. Bei 10 Rillington Place handelt es sich um den Londoner Schauplatz einer realen Mordserie aus den 1950ern, begangen von einem Mann namens John Reginald Christie. Für seine Taten wurde aber sein Nachbar Timothy Evans hingerichtet.

Ein schrecklicher Irrtum, der zur Abschaffung der Todesstrafe in Großbritannien beitrug. Fleischers Film erinnerte durch seine Intensität eindringlich daran, warum man sich von dieser Art der Bestrafung verabschiedet hatte. Nicht zuletzt dank der Performance von Richard Attenborough, die häufig als seine beste beschrieben wird.