"Ich starte mit 25.000 Euro!": Exklusive Rarität erzielt bei Bares für Rares unglaublichen Preis

Ihr habt zehntausende Euro übrig und wisst nicht, wohin mit all dem Geld? Dann ist dieser sündhaft teure Bares für Rares-Schatz genau das Richtige für euch!

Bei Bares für Rares werden die unterschiedlichsten Gegenstände zum Verkauf angeboten, doch manchmal schaffen es auch echte Luxusschätze in die Trödelshow. Als Horst Lichter erfährt, wie sündhaft teuer das mitgebrachte Objekt wirklich ist, kann er seinen Schock nicht verbergen.

Unglaubliche Handarbeit aus purem Gold: Als die Expertin den Schätzwert verrät, entgleisen Horst Lichter die Gesichtszüge

Als der Bankkaufmann Thomas Schmelzer am 24. Juni bei Bares für Rares aufkreuzt, hat er einen luxuriösen Schatz im Gepäck, der selbst so manch eine Hollywood-Diva vor Neid erblassen lässt. Es handelt sich um eine handgefertigte Abendhandtasche, die aus purem Gold gefertigt wurde. Die ca. 100 Jahre alte Tasche besteht aus unglaublichen 10.000 bis 15.000 einzelnen Goldösen, die alle per Hand ineinandergefügt worden sind. Selbst in den Verschluss sind – wie soll es anders sein – echte Saphire eingelassen.

Horst Lichter hakt beim Verkäufer nach, wie viel Geld dieser sich für den Schatz wünsche. Als dieser "20.000 Euro" antwortet, kann der schnauzbärtige Moderator seinen Schock nicht verbergen: "Jetzt haust du mich aber aus den Socken." Doch Expertin Heide Rezepa-Zabel klärt prompt auf, dass dieser Wunschpreis viel zu niedrig angesetzt sei. Allein der Goldankaufswert läge schon bei 23.000 Euro. Weil die Tasche wunderschön gefertigt sei, kommt Rezepa-Zabel deshalb auf eine Schätzung von 23.000 bis 26.000 Euro.

Spannend für Fans: Bares für Rares-Experte überrascht mit kuriosem Geständnis

Sensation bei Bares für Rares: Im Händlerraum wird der XXL-Schätzwert um tausende Euro überschritten!

Im Händlerraum kommt das goldene Luxusstück ebenfalls richtig gut an. Schmuckhändlerin Susanne Steiger legt deshalb direkt steil vor: "Ich starte mit 25.000!" Kollege Daniel Meyer ist so überrascht von diesem XXL-Gebot, dass er prompt sagt: "Den Satz haben wir so noch nie gehört bei Bares für Rares."

Sofort entbrennt ein Bietergefecht, weswegen die Gebote in Sekundenschnelle auf über 29.000 Euro steigen. Weil Susanne Steiger die Tasche unbedingt haben will, bietet sie noch stolze 30.000 Euro und sichert sich so den Deal. Derart hohe Gebote bekommen wir sonst meist nur in der XXL-Primetime-Ausgabe zu sehen.