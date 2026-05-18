"Ich verschwende Jahre meines Lebens": Reacher-Star Alan Ritchson hasste den Dreh zu diesem Fantasy-Blockbuster über alles

Heute ist Alan Ritchson dank seiner Reacher-Rolle ein absoluter Star. Das war jedoch nicht immer so, wie er vor über zehn Jahren beim Dreh eines Fantasy-Hits deutlich zu spüren bekam.

Muskeln, Charisma und hohe Arbeitsmoral sind drei Dinge, für die Alan Ritchson bekannt ist. Doch nur letzteres half ihm weiter, um einen über zehn Jahre zurückliegenden Schauspieljob durchzustehen, der ihm bis heute äußerst negativ in Erinnerung geblieben ist.

Lange bevor er mit der Titelrolle in der Actionserie Reacher zum Star wurde, spielte Ritchson nämlich eine Motion-Capture-Schildkröte! Bei dem Film handelte es sich – einige ahnen es vielleicht schon – um den Fantasy-Blockbuster Teenage Mutant Ninja Turtles aus dem Jahr 2014. Es war aber weniger der Streifen selbst als vielmehr der teils respektlose Umgang mit ihm, der den Dreh zu einem Albtraum für den hünenhaften Mimen verwandelte.

"Will nach Hause": Der Teenage Mutant Ninja Turtles-Dreh wurde für Alan Ritchson zur Qual

Während der erste Fantasy-Dreh seiner Karriere noch eine unvergesslich tolle Erfahrung für Ritchson war, lernte er einige Jahre später die Kehrseite von Hollywood kennen: In der Comic-Adaption Teenage Mutant Ninja Turtles wurde der damals 31-Jährige als Schildkröten-Kämpfer Raphael besetzt, den er im Motion-Capture-Verfahren darstellte.

Wie er 2019 gegenüber Collider verriet, wollte er den Part ursprünglich gar nicht annehmen, da er sich sicher war: "Ich verschwende Jahre meines Lebens, die besten Jahre meiner Karriere, für etwas, von dem niemand überhaupt wissen wird, dass ich daran beteiligt bin." Das verantwortliche Studio Paramount machte ihm die Rolle allerdings mit Versprechungen schmackhaft, dass er Teil der weltweiten Pressetour des Films sein und eine ähnliche Popularität wie Gollum-Darsteller Andy Serkis nach der Der Herr der Ringe-Trilogie erlangen würde.

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Wie sich herausstellen sollte, waren dies nur Lippenbekenntnisse, denn Ritchson und die drei anderen Ninja Turtle-Performer wurden sogar aktiv aus der Marketing-Kampagne herausgehalten und später nicht einmal zur Premiere des Action-Abenteuers eingeladen. Erschwerend kam hinzu, dass das Quartett trotz zahlreicher Überstunden und langer Arbeitstage schlecht bezahlt wurde.

Eine ziemlich respektlose Aktion des Studios brachte das Fass für Ritchson schließlich zum Überlaufen: So wurden er und seine Kollegen nach einem dieser Marathon-Drehtage buchstäblich als letzte nach Hause gefahren, nachdem bereits sämtliche Crew-Mitglieder abgeholt wurden. Die Turtle-Darsteller waren nämlich die einzigen, die laut Vertrag nicht für ihre Überstunden vergütet werden mussten.

Wutentbrannt rief Ritchson seine Agentur an und ließ Dampf ab, wie er sich im Interview erinnert:

Die fahren uns nicht nach Hause, was für eine beschissene Produktion ist das denn? Bringt uns nach Hause! Wir haben heute 14 Stunden gedreht. Ich will nach Hause.



Der Ärger und Frust des Schauspielers über diese Vorkommnisse sind natürlich absolut nachvollziehbar und ein schlechtes Paradebeispiel dafür, wie es in der "Traumfabrik" zugehen kann. Doch das Turtle-Desaster war für Ritchson danach noch nicht vorbei.

Trotz mieser Set-Erfahrung musste Alan Ritchson noch einmal als Schildkröte ran

Zu Ritchsons Bedauern wurde Teenage Mutant Ninja Turtles ein beachtlicher Kino-Hit, der laut The Numbers weltweit über 485 Millionen US-Dollar einspielte, weshalb die Fortsetzung schnell beschlossene Sache war. Da er vertraglich dazu verpflichtet war, musste er also zwei Jahre später erneut den CGI-Panzer umschnallen. Doch auch dieses Mal waren die Bedingungen kaum besser, gab Ritchson im Collider-Gespräch zu Protokoll.

Das Sequel konnte den Erfolg des Vorgängers aber nicht wiederholen, weshalb ein weiterer Ninja Turtle-Auftritt Ritchsons nicht mehr zustande kam. Er wird diesem definitiv nicht nachgetrauert haben, verlief seine Karriere danach doch wesentlich glorreicher – und das nicht nur wegen Reacher.