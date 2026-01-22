"Ich verspürte einen Stich im Herzen": Russell Crowes Meinung zu Joaquin Phoenix' Leistung in dem Biopic, das er abgelehnt hatte

Die Filmkarriere von Schauspieler Russel Crowe hätte kaum besser laufen können. Wäre da nicht dieses eine Projekt, an dem er rückblickend so gerne beteiligt gewesen wäre.

Russell Crowe (Der Informant, A Beautiful Mind) überzeugte über die Jahrzehnte in vielen verschiedenen Rollen. Ein ganz besonderes Angebot lehnte er aber ab. Aus heutiger Sicht bereut er diesen Schritt – und hat eine klare Meinung zu der Leistung seines Nachfolgers.

Russel Crowe war hin und weg von Joaquin Phoenix' Performance als Johnny Cash

Wie Yahoo 2019 berichtete, hat Russell Crowe gegenüber dem australischen Radiosender Nova FM in einem Interview enthüllt, dass ihm eine seiner schauspielerischen Entschiedungen rückblickend nicht mehr gefallen hatte.

In den frühen 2000ern hatte der Schauspieler es zu einem gewissen Ruhm in Hollywood gebracht. Besonders seine Darstellung des römischen Feldherren Maximus in Ridley Scotts Gladiator brachte ihm internationale Anerkennung – und einen Oscar. Dies ermöglichte Crowe eine größere Freiheit in der Auswahl weiterer Filmprojekte. Und es ermöglichte ihm, "Nein" zu dem Johnny Cash-Biopic Walk the Line zu sagen.

Der Film beschäftigt sich mit der Lebensgeschichte des Musikers Johnny Cash und seinem Aufstieg in der Country-Musikszene. Johnny Cash wurde schließlich von Joaquin Phoenix (Joker, Eddington) dargestellt, mit dem Crowe in Gladiator vor der Kamera gestanden hatte.

Crowes Begeisterung für seinen ehemaligen Filmkollegen hätte nicht deutlicher ausfallen können:

Ich weiß, dass er einer der besten Schauspieler der Gegenwart ist, daher überrascht es mich überhaupt nicht, dass er einen unglaublichen Job gemacht hat. Von den ersten Tönen an ... als der Soundtrack einsetzte, verspürte ich einen Stich im Herzen.

Russell Crowe bereut Absage von Walk the Line bis heute

Schließlich gestand Crowe sogar:

Mein Gott, ich wollte nicht nur den Film machen, sondern das war genau die Version, die ich machen wollte.

Für den Schauspieler kam die Rolle des Country-Musikers Johnny Cash damals nicht infrage. Obwohl der Darsteller neben seiner Filmerfahrung sogar musikalisches Talent mitbrachte und langjähriger Fan des Musikers war, fühlte es sich für ihn nicht richtig an, Johnny Cash zu verkörpern.

Er hatte Angst, dass ein späteres Publikum ihm vorwerfen könne, die Lebensgeschichte der Musiklegende auszunutzen. Heute würde er vielleicht anders entscheiden. Auf diese Weise aber konnte Joaquin Phoenix zeigen, was in ihm steckt und bekam dafür einen Golden Globe.

Ein thematisch ähnlicher Artikel erschien zuvor bei unserer Schwesternseite AdoroCinema.