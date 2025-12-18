"Ich wäre beinahe vom Schlitten gefallen": Der Grinch-Star Jim Carrey beschützte Kinderdarstellerin Taylor Momsen am Set

Zwischen Der Grinch-Star Taylor Momsen und Jim Carrey stimmte die Chemie nicht nur vor der Kamera. Die beiden Stars haben eine tiefe Freundschaft und Achtung voreinander entwickelt.

Es dauerte 25 Jahre, bis sich Taylor Momsen und Jim Carrey wiedergesehen haben. Seit ihrer gemeinsamen Zeit am Set von Der Grinch sind sie getrennte Wege gegangen. Während Carrey weiterhin Filme gedreht hat, hat sich Momsen nach einiger Zeit der Musik zugewendet. Als Sängerin der Band The Pretty Reckless wurde sie zum Musikstar. Am 29. Oktober 2025 sahen die beiden sich wieder bei der jährlichen Induction Ceremony der Rock and Roll Hall of Fame – und schwelgten in Erinnerungen.

Carrey und Momsen teilten ihre The Grinch-Erinnerungen

Während des Events, bei dem Carrey eine Laudatio hielt und Momsen als Gastkünstlerin mit Soundgarden auftrat, konnten die beiden miteinander sprechen. Natürlich gab es auch für die Presse ein wenig Zeit, um mehr über ihre gemeinsame Arbeit am Set von Der Grinch zu erfahren. Dabei ließen sie keine Gelegenheit aus, ihren Respekt und ihre Achtung voreinander zum Ausdruck zu bringen.

So erzählte Momsen dem Magazin Vulture , dass Carrey am Set auch ihr Beschützer war.

Ich erinnere mich an die Szene, als wir mit dem Schlitten den Berg hinunterfuhren. Es war ein echter Schlitten, der auf einer riesigen Feder stand und sich heftig hin und her bewegte. [...] Ich wäre beinahe vom Schlitten gefallen, und er erschrak total. Er rief ‘Cut!’ und sah sofort nach mir. Ich hatte einen Riesenspaß. Ich lachte und dachte gar nicht daran, dass ich beinahe aus großer Höhe gestürzt wäre.

Für sie war Carrey stets ein guter Freund und eine Inspiration.

Ich habe mich bei Jim immer sehr sicher gefühlt. Ich war gern in seiner Nähe. In so jungen Jahren einen Künstler zu sehen, der seine Arbeit so ernst nimmt, selbst wenn er so eine übertriebene Rolle spielt, hat mir gezeigt, wie viel Herzblut er hineinsteckt und was für ein Künstler er ist.

Lustigerweise wusste Momsen bis zur Premiere überhaupt nicht, wie Jim Carrey tatsächlich aussieht. Wie People aus einem Interview zitiert, bekam sie ihn während des Drehs nur im Kostüm zu sehen. Erst bei der Premiere sah sie ihn und wusste zunächst gar nicht, wer es war.

