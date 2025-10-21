"Ich war besorgt": Meryl Streep verstand nicht, warum Clint Eastwood sie während des Drehs zu Brücken am Fluss nicht angesprochen hat

Eine gestandene Schauspielerin wie Meryl Streep zu verunsichern, ist sicher nicht einfach. Clint Eastwood schaffte das jedoch, ohne dass er es darauf angelegt hätte.

In Süddeutschland ist das Sprichwort “Nicht geschimpft ist genug gelobt” verbreitet. Dass Clint Eastwood sich daran ein Beispiel genommen hat, ist zwar zweifelhaft, jedoch würde er es sicher so unterschreiben. Der Regisseur und Schauspieler ist bekannt für seine effiziente Arbeitsweise. Für Meryl Streep war diese Art jedoch neu, als sie zum ersten und einzigen Mal für Die Brücken am Fluß mit ihm zusammenarbeitete.

Clint Eastwood schwieg Meryl Streep lange einfach nur an

Die Brücken am Fluß war zu seiner Zeit kein typisches Projekt für Clint Eastwood. Bis dato war er bekannt für seine Rollen als knallharter Einzelgänger in Western oder den Dirty Harry-Filmen. Der Liebesfilm gab Eastwood die Möglichkeit, eine völlig neue Seite von sich zu zeigen und gleichzeitig eine Figur zu spielen, die ebenfalls als Einzelgänger unterwegs ist.

An seiner Seite hatte er die Hollywood-Legende Meryl Streep, die zu diesem Zeitpunkt bereits 2 Oscars einheimsen konnte. Womit die Schauspielerin jedoch nicht rechnete, war Eastwoods Arbeitsweise. Die meiste Zeit war er ziemlich ruhig. Abgesehen von einem Vorfall, bei dem er laut schrie. Wie die LA Times 1995 berichtete, wusste sie nicht, wie sie mit seinem Schweigen umgehen sollte:

Er sagte in der ersten Hälfte des [Drehs] kein Wort zu mir, und ich war besorgt. [...] Schließlich meinte er eines Tages zu mir: ‚Weißt du, ich rede nicht viel – es sei denn, mir gefällt etwas nicht.‘

Das Schweigen zwischen Eastwood und Streep war also vielmehr ein stilles Einverständnis des Regisseurs zu ihrer Arbeit. Tatsächlich war er von ihr mehr als begeistert. Sie benötigte nicht viele Proben, sondern sei “wie Gene Hackman und Morgan Freeman, sie ist eine von den Leuten, die sofort loslegen können.”

Diese Einschätzung wurde auch von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences wahrgenommen. Für ihre Rolle als Francesca Johnson erhielt sie ihre bereits 10. Oscar-Nominierung.

