"Ich war so sehr dagegen": Jennifer Lawrence ging nur zum Tribute von Panem-Vorsprechen, um die Reihe zu beerdigen

Die Sci-Fi-Filme Die Tribute von Panem ohne Jennifer Lawrence sind heute undenkbar, doch die Schauspielerin war anfangs alles andere als begeistert von einer Hunger Games-Verfilmung.

Jennifer Lawrence wurde durch Die Tribute von Panem - The Hunger Games zum Star und blickt auch Jahre später noch voller Freude auf die vier Filme der Reihe zurück. 2023 startete das erste Prequel Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes und die Schauspielerin ließ bereits verlautbaren lassen, dass sie sofort wäre, wenn sie das Angebot erhielte. Doch diese Euphorie besaß sie nicht von Anfang an. Eigentlich war sie sogar gegen die gesamte Hunger Games-Verfilmung fürs Kino.



Als Buch-Fan hatte Jennifer Lawrence etwas gegen die Hunger Games-Filme

Der Grund für Jennifer Lawrences Abneigung gegen eine Film-Adaption bestand darin, dass sie schon lange vorher ein großer Fan der Buch-Trilogie * war, die Autorin Suzanne Collins zwischen 2008 und 2010 veröffentlicht hatte. In einem Interview verriet sie rückblickend, dass sie nicht glaubte, dass die Filme den Romanvorlagen gerecht werden könnten:

Ich hatte alle drei Bücher gelesen und geliebt. Als ich hörte, dass sie einen Film daraus machen wollten, dachte ich: 'Na toll. Noch ein großartiges Buch, dass durch ein Film-Franchise ruiniert wird.' Ich war so sehr dagegen.

Die damals 21-jährige Jennifer Lawrence ging 2011 sogar vorbereitet ins Casting-Gespräch mit Gary Ross, um dem Filmemacher die Leviten zu lesen und ihm zu erklären, warum eine Kinoversion von Die Tribute von Panem eine schlechte Idee sei:

In meinem Kopf ging ich nur in das erste Treffen mit dem Regisseur, um mit ihm zu schimpfen. Doch in allen Punkten, die ich vorbereitet hatte – bei all den wichtigen Dingen, warum eine Film-Umsetzung des Buches nicht funktionieren würde – stimmte er mir zu. Er war Fan der Bücher; das waren wir alle ... [Die Tribute von Panem] wurde von Fans gemacht.

Nachdem Jennifer Lawrence und Gary Ross sich auf einer Wellenlänge wiedergefunden hatten, konnten ihre Bedenken ausgeräumt werden und der Winter's Bone-Star wurde als Hauptdarstellerin besetzt. Wobei die meisten Fans der Romane wohl zustimmen werden, dass hier trotz einiger Schwächen am Ende eine würdige Adaption gelungen ist.

Das zweite Prequel, Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping, startet übrigens genau drei Jahre nach dem ersten Prequel im Kino. Am 19. November 2026 ist es soweit und es gibt ein Wiedersehen mit Panem auf der Leinwand – allerdings wieder ohne Lawrence.

Dieser Artikel erschien erstmals 2023. Wir haben ihn für euch aktualisiert.