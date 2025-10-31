"Ich war nicht glücklich damit": The Witcher-Boss erklärt, warum es in Staffel 4 weniger Sexszenen gibt

Seit Donnerstag streamt Staffel 4 von The Witcher bei Netflix, diesmal mit dem neuen Hauptdarsteller Liam Hemsworth als Geralt. Das ist aber nicht die einzige Änderung.

Fans von The Witcher bei Netflix müssen sich ab Staffel 4 erstmal daran gewöhnen, dass sich nicht mehr Henry Cavill durchs Fantasy-Abenteuer grummelt, sondern Liam Hemsworth. Der neue Darsteller von Geralt von Riva macht eine gute Figur, wie der Serien-Check zu Staffel 4 von Moviepilot-Redakteur Max Wieseler erklärt. In einem Punkt soll sich sein Arbeitsalltag aber stark von dem seines Vorgängers unterscheiden. In Staffel 4 von The Witcher gibt es nämlich deutlich weniger Sex- und Nacktszenen als davor und das wird auch auf die 5. Season zutreffen. Aber warum?



Lauren Schmidt Hissrich war mit dem Nacktheits-Level in The Witcher unzufrieden

Lauren Schmidt Hissrich hat die Serie basierend auf den Büchern von Andrzej Sapkowski für Netflix aus der Taufe gehoben und ist noch immer die führende kreative Stimme der Netflix-Produktion. Im Rahmen der Promo-Tour für Season 4 wurde sie von IGN darauf angesprochen, dass die Serie von Staffel zu Staffel weniger Nacktszenen enthält. Schmidt Hissrich dazu:

Das ist eine persönliche Entscheidung, die ich getroffen habe und die wir dann im Autorenstab umgesetzt haben [...]. Ich habe beim Anschauen von Staffel 1 festgestellt, dass es ein großes Ungleichgewicht zwischen weiblicher und männlicher Nacktheit gab, und dass es tatsächlich viele nackte Frauenkörper und nicht viele nackte Männerkörper zu geben schien.

Laut Lauren Schmidt Hissrich haben wir es hier mit einem kontinuierlichen Prozess zu tun: Seit der 2. Staffel versucht sie, die "Schauwerte" ihrer Fantasy-Serie anders zu gestalten:



Es fing an, sich wirklich ungerecht anzufühlen. Das war der Zeitpunkt, an dem wir alles zurückgefahren haben, weil es ehrlich gesagt eine Entscheidung war, die ich in Staffel 1 getroffen hatte, und ich war nicht glücklich damit, wie ich sie getroffen hatte. Das ist also etwas, das wir versucht haben, durchgängig zu korrigieren. Wir haben einen guten Punkt gefunden, an dem die Leute meiner Meinung nach nicht mehr zu The Witcher kommen, um eine Menge Nacktheit zu sehen. Sie kommen wegen der Geschichten.

Gänzlich auf Intimität verzichtet Staffel 4 aber nicht und auch Liam Hemsworth darf als Geralt in einer Szene die Hüllen fallen lassen, begleitet von romantischer Musik.

Die 4. Staffel von The Witcher streamt bei Netflix, außerdem wurde am Donnerstag ein Überraschungsfilm aus dem Fantasy-Franchise veröffentlicht. Neue Folgen sind – ohne ausufernde Sexszenen – in Arbeit. Staffel 5 wurde bereits gedreht und soll die Serie im kommenden Jahr zu Ende führen.

Podcast für Serienfans: Die 15 besten Serien im November bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im November umfassen neben der finalen Staffel des Netflix-Hits Stranger Things auch die heiß erwartete Sci-Fi-Serie des Breaking Bad-Schöpfers, deutsche Fantasy sowie Samurai-Action und neue Folgen des Amazon-Erfolgs Maxton Hall.