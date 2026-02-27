"Ich war noch nie so müde": Neuer Sci-Fi-Film von Netflix stellte Reacher-Star Alan Ritchson auf die Probe

Für den Action-Hit Reacher musste Hauptdarsteller Alan Ritchson schon viel einstecken. Das war aber wohl noch nichts im Vergleich zu seinem kommenden Sci-Fi-Film von Netflix.

Seit einigen Jahren begeistert Alan Ritchson Action-Fans als Hauptdarsteller in der Amazon Prime-Serie Reacher. Dabei kommt es mit jeder neuen Staffel zu Berichten rund um die schweißtreibenden, kräftezehrenden Dreharbeiten und körperlichen Strapazen, die der Star für den Streaming-Hit durchleiden muss. Bei Netflix startet nun bald ein neuer Sci-Fi-Action-Film mit Ritchson, der die Reacher-Anstrengungen offenbar noch übertroffen hat.

Reacher-Star Alan Ritchson ging bis an seine Grenzen für neuen Netflix-Film

In War Machine von Killer's Bodyguard-Regisseur Patrick Hughes spielt Ritchson den Army-Rekruten 81, der mit seiner Truppe in einem neuartigen Trainingscamp auf den Ernstfall vorbereitet werden soll. Die Ausbildung entpuppt sich jedoch als Survival-Alptraum, in dem die Männer gegen fortschrittliche Riesenroboter kämpfen müssen.

Vor dem Streaming-Release hat Netflix ein Video zur Produktion von War Machine veröffentlicht, in dem Ritchson sichtlich ausgelaugt über den Dreh sagt:

Ganz ehrlich: Ich war noch nie so müde

Hier könnt ihr das Behind-the-Scenes-Video von Netflix zu War Machine schauen:

War Machine - Alan Ritchson Featurette (English) HD

Ritchson ist zu sehen, wie er nach einer besonders herausfordernden Szene nach Luft schnappt. Der Regisseur des Netflix-Films fügt hinzu, dass der Schauspieler in diesem Moment nicht spielen würde und seine Reaktion real sei. Anscheinend stellt War Machine also einen neuen Meilenstein für den Reacher-Star dar, was die körperliche Herausforderung vor der Kamera angeht.

Wann startet War Machine bei Netflix?

Fans von Ritchson und knallharter Sci-Fi-Action müssen sich nur noch bis zum 6. März 2026 gedulden. Dann startet War Machine bei Netflix im Streaming-Abo. Neben dem Reacher-Star sind darin unter anderem Dennis Quaid (Pandorum), Jai Courtney (Suicide Squad) und Esai Morales (Mission: Impossible – The Final Reckoning) zu sehen.

