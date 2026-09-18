"Ich wäre so gern noch einmal Teil davon": Milla Jovovich würde ohne Zögern zu Resident Evil zurückkehren

In den Kinos ist diese Woche mit Resident Evil eine der am meisten Spannung erwarteten Videospiel-Adaptionen gestartet. Dabei gab es bereits eine mehrteilige Adaption, deren Hauptdarstellerin sich auch noch Jahre später eine Rückkehr vorstellen könnte.

Mit Zach Creggers (Barbarian, Weapons) Resident Evil ging diese Woche die neueste Adaption der legendären Survival-Horror-Spielereihe von Capcom an den Start. Wie der Film bei uns abgeschnitten hat, könnt ihr hier nachlesen.

Der neue Film ist jedoch bei weitem nicht die erste Adaption der Spiele, da bereits Anfang der 2000er Jahre mit Paul W.S. Andersons Resident Evil eine Reihe ins Leben gerufen wurde. Hauptdarstellerin Milla Jovovich konnte sich auch Jahre später noch eine Rückkehr vorstellen.

Milla Jovovich würde jederzeit in ihrer Resident Evil-Paraderolle Alice zurückkehren

Viele Fans der Videospiele empfanden zwar nicht die größte Begeisterung für die filmische Interpretation von Anderson, da sich die Reihe von Teil zu Teil immer drastischer vom Inhalt und der Ästhetik der Spiele entfernte. Dennoch konnte die Filmreihe ihre eigene Fangemeinde aufbauen und durch den Erfolg an den Kinokassen insgesamt sechs Teile rechtfertigen.

Und auch wenn Anderson meinte, dass er mit dem letzten Teil Resident Evil 6: The Final Chapter von 2016 mit der Reihe abgeschlossen habe, so sieht das seine Ehefrau und Alice-Darstellerin Milla Jovovich doch ein wenig anders. Wie ScreenRant berichtet, erzählte Jovovich 2020 in einem Interview zu ihrem damals neuen Film Monster Hunter, dass sie jederzeit bereit wäre, als Alice zurückzukehren.

Resident Evil ist in so vielerlei Hinsicht ein riesiger Teil meines Lebens. Ich war ein riesiger Fan des Spiels. Das war der Grund, warum ich überhaupt in dem Film mitspielen wollte. [...] Ich habe die Hälfte meiner Karriere in dieser Welt verbracht. Ich wäre so gern noch einmal Teil davon.

Wie hoch stehen die Chancen auf eine Rückkehr von Milla Jovovich in Resident Evil?

Eine weitere Fortsetzung der Filmreihe von Anderson ist zu diesem Zeitpunkt äußerst unwahrscheinlich. Es bestünde jedoch die Möglichkeit, Jovovichs Alice in einer Fortsetzung des neuen Films zurückzubringen. Ob der neue, sich deutlich näher an den Spielen befindende Film von Cregger aber überhaupt fortgesetzt wird, ist allerdings noch unklar. In den kommenden Wochen wird der finanzielle Erfolg des Films dahingehend mehr Aufschluss geben.