„Ich werde nie so gut sein": Steven Spielberg räumt ein, dass dieser Regisseur besser ist und dass er versucht hat, ihn nachzuahmen

Steven Spielberg ist nicht nur ein Meisterregisseur, sondern auch ein extrem vielseitiger Filmemacher. Für sein abwechslungsreiches Schaffen hat er sich dabei an einem großen Vorbild orientiert.

Als Regisseur von Meisterwerken wie Der weiße Hai, E.T. - Der Außerirdische und Jurassic Park ist Steven Spielberg wahrscheinlich jedem Filmfan auf der Welt ein Begriff. Was das Schaffen des Amerikaners neben der Qualität noch auszeichnet, ist die große Vielfalt. Spielberg dreht familienfreundliche Unterhaltung ebenso souverän wie markerschütternde Kriegsfilme oder ernste Historiendramen. Dabei hat er ein großes Vorbild, mit dem er sich laut eigener Aussage wohl niemals messen kann.

Steven Spielberg schaut zu Regisseur William Wyler auf

Anlässlich des Kinostarts von Ready Player One sprach Spielberg 2018 mit The Herald-Times darüber, wie es ihm gelungen ist, den Sci-Fi-Blockbuster neben der Produktion seines deutlich anderen, kleineren Films Die Verlegerin aus dem Jahr davor vorzubereiten. Dabei erwähnte der Regisseur sein großes Vorbild:

[...] Einer meiner Lieblingsregisseure ist William Wyler, der sich nie zweimal in dieselbe Schublade gesteckt hat. Ich habe immer Regisseure bewundert, die sich stilistisch so komplett neu erfinden konnten. Von Mrs. Miniver zu Ben Hur, von Weites Land zu Funny Girl – das waren die Regisseure, die ich bewundert habe. Ich habe im Grunde die Regisseure gefeiert, die ich nicht in eine Schublade stecken konnte. Ich werde nie so ein guter Regisseur sein wie William Wyler, aber so vielseitig wie er zu sein – das war immer mein Ziel. [...]

Wenn man sich die Filmografie von Steven Spielberg anschaut, ist sein eigener Vergleich mit Regisseur William Wyler offensichtlich. Allein in den letzten 10 Jahren drehte er nacheinander das historische Thriller-Drama Bridge of Spies - Der Unterhändler, den Fantasy-Familienfilm BFG - Big Friendly Giant nach Roald Dahl, das historische Drama Die Verlegerin, den Sci-Fi-Blockbuster Ready Player One, das rauschhaft-dramatische Musical West Side Story und den extrem persönlichen Die Fabelmans über seine eigene Kindheit.

Neuer Sci-Fi-Film von Steven Spielberg kommt nächstes Jahr ins Kino

Kommendes Jahr dürfen sich Fans des Regisseurs wieder auf einen großen Blockbuster freuen. Das neue Science-Fiction-Projekt von Spielberg hat noch nicht mal einen offiziellen Titel und sämtliche Details zum Inhalt werden streng geheim gehalten.

Fest steht, dass Stars wie Josh O'Connor (Challengers), Emily Blunt (Sicario) und Colman Domingo (Sing Sing) zum Cast gehören und der Film am 14. Mai 2026 in die deutschen Kinos kommen soll. Außerdem wird Spielbergs langjähriger Stammkomponist John Williams für die Musik verantwortlich sein. Wir warten gespannt auf weitere Infos.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer internationalen Schwesternseite Espinof erschienen.