Ich werde nie vergessen, wie Patrick Stewart plötzlich das komplette Gegenteil von Picard und Professor X spielte

Mit Patrick Stewart ist einer der ganz großen Schauspieler von uns gegangen. Oft übersehen ist seine brillante Bösewichts-Performance in dem schweißtreibenden Survival-Thriller Green Room.

Wenn ich an Patrick Stewart denke, denke ich an die Ruhe und Gelassenheit, mit der er sogar millionenschwere Blockbuster wie Star Trek und X-Men zum Innehalten brachte. Als Jean-Luc Picard und Charles Xavier erweckte er im Lauf seiner Karriere zwei sehr weise und nachdenkliche Figuren zum Leben, die hoffnungsvoll und optimistisch an die Vernunft appellierten. Doch dann spielte er plötzlich ein Ungeheuer.

Ich weiß noch ganz genau, wie ich 2015 in einem dunklen Kinosaal saß und meinen Augen kaum trauen konnte. Eine junge Punkband hatte sich gerade auf der Leinwand in einen abgelegenen Club in Oregon verirrt. Mit Erschrecken müssen die Mitglieder feststellen, dass sie von Neonazis umgeben sind, die einen Mord begangen haben. Aus dem Green Room gibt es kein Entkommen. Denn davor steht Patrick Stewart.

In Green Room verwandelt sich Patrick Stewart vom weisen Captain zum Neonazi-Anführer

Zuerst keimte in mir trotzdem ein Hoffnungsschimmer. Auf den ersten Blick wirkte der von Stewart verkörperte Darcy Banker wie eine Verlängerung seiner bedachten Figuren. Die vertraute Glatze der Besonnenheit. Ein weißer Bart. Und dazu die Brille eines Gebildeten, die ihm in dem Schuppen aus ekligen Männern eine beruhigende Aura verlieh. Also jemand, der kommt, um eine Situation zu deeskalieren.

Nach mehreren Minuten unerträglicher Anspannung war das dringend notwendig. Je länger aber Stewart mit entspannten Gesichtszügen den Weg aus dem Green Room versperrte, ohne handgreiflich zu werden, desto unheimlicher wurde seine Präsenz. In einer Welt voller laut schreiender Aggressoren entpuppte sich seine ruhige Stimme als größte Bedrohung. Mit nur einem Wort konnte er alles zum Schweigen bringen.

Was sich daraufhin offenbarte, hätte jedoch nicht weiter weg von der bedingungslosen Herzlichkeit und Wärme sein können, mit der sich Picard und Co. durch brenzlige Situationen manövrierten. Hinter der Fassade des höflichen Darcy Banker versteckte sich eine kalkulierende, erbarmungslose Bestie, die sich mit verlogener Empathie auf ihre Opfer stürzt – und das mit verstörender Gründlichkeit und Überzeugung.

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Ein überaus effektiver und eindrucksvoller Bruch mit seinen Rollen aus Star Trek und X-Men

Kein Betrunkener, der seinem Frust freien Raum lassen will. Keine verlorene Seele, die fehlgeleitet durch die Finsternis stolpert. Und auch kein verdorbener Widerling, der Erfüllung in roher Gewalt findet. Darcy Banker ist etwas viel Schlimmeres, denn sein Verhalten kündet von Scharfsinn, Verstand und Methode. Er weiß genau, was er tut. Er instrumentalisiert und manipuliert, um zu kontrollieren und zu zerstören.

Als hätte sich Professor X – also die erste Anlaufstelle für Außenseiter und Unterdrückte – mit der gesamten Macht seines Einfühlungsvermögens gegen einen gewandt, um einen mit Angst zu lähmen. Darcy Banker zehrte extrem von dem stillen und gleichzeitig von dem unfassbar brutalen Bruch mit dem Image, das sich Stewart durch seine vorherigen Rollen aufgebaut hatte. Fraglos ein brillantes Casting mit perfekter Ausführung.

Der Part war trotzdem kein Selbstläufer. Er erforderte Mut und das Können eines Schauspielers, der seine bei der Royal Shakespeare Company trainierten Muskeln auf verblüffend subtile Weise spielen ließ. Ehe man begriff, was Stewart da machte, hatte er eine Figur zum Leben erweckt, die sich selbst bei minimalster Screentime echt anfühlte, selbst wenn er nur hinter der Tür des Green Room stand und lauerte.

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Patrick Stewart war immer an der tieferen, verborgenen Ebene einer Figur interessiert

Viel zu leicht ist es, sich den Neonazi-Anführer als Karikatur vorzustellen, egal, in welche Richtung. Besonders ernst, besonders lächerlich, vielleicht sogar beides zusammen. Viele Filme bewegen sich heute mit der Tendenz zur Überzeichnung in ein entsprechendes Setting, um bloß nicht in die Verlegenheit zu kommen, sich ernsthaft mit einer Figur auseinanderzusetzen. Stewart schreckte davor nicht zurück.

Wie oft passiert es, dass sich ein Schauspieler gegen seine ikonischen Rollen anspielt und im gleichen Atemzug so viel von dem mitbringt, was diese auszeichnet? Und das dann auch noch mit einem dermaßen unerschrockenen, abgründigen Twist, dass man bis zur letzten Sekunde an seinen Lippen klebt, um herauszufinden, wie die Figur tickt. Genau deswegen werde ich Stewarts Performance in Green Room nie vergessen.

