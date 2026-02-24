"Ich will in einem deiner Filme sein": Die zweifache Oscargewinnerin Jodie Foster flehte in ihrer Karriere nur einen Regisseur an, sie zu besetzen

Stars wie Jodie Foster bekommen ihre Rollen auf dem Silbertablett serviert – zumindest könnte man das denken. Für eine Rolle hat sie sich jedoch selbst ins Zeug gelegt.

Schon als Kind war deutlich, dass Jodie Foster ein ganz besonderes Talent hatte. Nach ihren ersten Rollen erhielt sie bereits mit 12 Jahren ihre erste Oscar-Nominierung als Prostituierte in Taxi Driver. Den ersten Goldjungen erhielt sie schließlich 1992 für ihre Rolle in Das Schweigen der Lämmer. Und auch hinter der Kamera wurde sie als Produzentin und Regisseurin erfolgreich. Bei ihrem Status konnte sie sich Anfang der 2000er ihre Rollen weitestgehend aussuchen. Allerdings hatte ein Regisseur gar nicht gewusst, dass sie eine mögliche Besetzung war.

Jodie Foster liebt französische Filme und wollte eine Rolle für eine französische Legende spielen

Den großen internationalen Durchbruch schaffte der französische Regisseur Jean-Pierre Jeunet mit Alien - Die Wiedergeburt. Berühmt ist er bis heute für Die fabelhafte Welt der Amélie. Und dieser ist auch der Grund, weshalb Jodie Foster nichts lieber wollte, als mit Jeunet zusammenzuarbeiten.

In einem Interview (via Far Out ) erzählte sie, dass sie früher schon in Frankreich war, um ein paar US-amerikanische Filme zu drehen. Sie wollte jahrelang unbedingt aber auch einen französischen Film machen und als sie wieder in Frankreich war, machte sie Jeunet ausfindig.

Ich sagte: ‘Ich möchte unbedingt einen französischen Film drehen und würde gern in einem Ihrer Filme mitspielen. Wenn Sie also eine Rolle in einem Ihrer Filme frei haben, egal ob klein oder groß, melden Sie sich einfach bei mir.’ Und so kam es dann zustande.

Foster konnte ihren Wunsch erfüllen. In Jeunets Mathilde - Eine große Liebe erhielt sie eine Rolle. Darin spielte sie an der Seite von Audrey Tautou, die bereits in Amélie die Hauptrolle innehatte.

Foster spielte zwar nur eine Nebenrolle, doch sie konnte ihren Dialog in der Originalfassung selbst sprechen. Immerhin spricht Foster fließend Französisch. Damit bewies die zweifache Oscargewinnerin, dass es sich lohnen kann, nach den Dingen zu fragen, die man sich wünscht.

Wo kann man Mathilde - Eine große Liebe mit Jodie Foster schauen?

Aktuell gibt es Jodie Fosters Ausflug ins französische Kino leider bei keinem Streaming-Anbieter im Abo zu sehen. Ihr könnt Mathilde - Eine große Liebe aber bei den üblichen VoD-Diensten wie Amazon oder Apple kaufen und leihen.