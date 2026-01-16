"Ich wollte mich übergeben“: Clint Eastwoods Tochter ging mit 42 Jahren vollständig in den Ruhestand und dann holte sie ihr Vater zurück

Einige Kinder von Clint Eastwood hat es auch ins Schauspielgeschäft gezogen. Die Tochter des Stars wollte ihre Karriere vor der Kamera eigentlich vor Jahren beenden, doch für ihren Vater kehrte sie nochmal zurück.

Clint Eastwood ist eine Hollywood-Legende, die auch mit über 90 noch sehr aktiv im Filmgeschäft geblieben ist. Neben dem Schauspieler und Regisseur selbst hat es auch mehrere der insgesamt acht Kinder des Stars ins Schauspielgeschäft gezogen.

Dazu zählt auch die heute 53-jährige Alison Eastwood, die sich mit 42 Jahren eigentlich von der Arbeit vor der Kamera verabschieden wollte. Für ihren Vater kehrte sie ein paar Jahre später aber noch einmal zurück.

Clint Eastwoods Tochter wurde für The Mule aus dem Schauspielruhestand geholt

Die Tochter des Hollywood-Stars war 1980 erstmals im Film Bronco Billy zu sehen. Danach spielte sie über die Jahrzehnte in Werken wie Breakfast of Champions - Frühstück für Helden mit. Nach ihrer Rolle in Cru von 2014 wollte sie sich als Schauspielerin aus dem Geschäft zurückziehen, um mehr Zeit für ihre Kleidermarke Eastwood Ranch Apparel und als Sprecherin für Tierschutzorganisationen wie Marine Animal Rescue of Los Angeles zu haben.

Wie unsere Kolleg:innen von SensaCine auf Grundlage eines People-Artikels von 2018 berichtet haben, wurde Alison Eastwood durch einen Anruf wegen eines Films ihres Vaters aus dem Schauspielruhestand zurückgeholt:

Ich war mit meinem Mann zusammen und es war ein Freitag, wir gingen zum Abendessen und [Produzent] Sam Moore ruft mich an und er sagt: 'Weißt du, dein Vater möchte, dass du diesen Film machst.' Und ich wollte mich übergeben.

Clint Eastwood wünschte sich, dass sie eine Rolle als Filmtochter in The Mule übernimmt. In seinem Film von 2018 trat der Star selbst nach sechs Jahren erstmals wieder als Hauptdarsteller vor die Kamera. In der Geschichte spielt Eastwood den 80-jährigen Earl Stone, der wegen Geldproblemen zum Drogenkurier wird. Schnell ist ihm der DEA-Agent Colin Bates (Bradley Cooper) auf den Fersen.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im März 2024 auf Moviepilot erschienen.