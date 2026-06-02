"Ich wollte unbedingt nackt sein": Andrew Lincoln wollte zum Abschied von The Walking Dead blank ziehen, aber er durfte nicht

In The Walking Dead wollte Andrew Lincoln die Hüllen fallen lassen. AMC hat dem Darsteller diesen großen Wunsch aber durchgehend verwehrt.

The Walking Dead-Darsteller Andrew Lincoln (Coldwater) hat anscheinend eine andere Vorstellung von Nacktheit und inwieweit sie vor der Kamera gebraucht wird als der Sender AMC. Das wurde kurz vor seinem Serien-Ausstieg aus der Hit-Zombieserie deutlich.

Für diese The Walking Dead-Szene hatte Andrew Lincoln blanke Pläne

Lincoln spielte in The Walking Dead den Polizisten Rick Grimes, der aus einem Koma erwacht und sich in einer von Zombies verwüsteten Endzeitwelt wiederfindet. Mit weiteren Überlebenden stellt er sich dem täglichen Kampf gegen die sogenannten Beißer. Das machte er als Hauptdarsteller ganze 9 lange Staffeln. Im Jahr 2017 schrieb TV Guide über Andrew Lincolns Ausstieg und über einen Wunsch, den er dazu bei einem Behind-The-Scenes-Video von AMC äußerte.

Kurz bevor Andrew Lincoln die Serie verlässt, hat seine Figur Rick eine Begegnung mit einem Zombie, dem er sich – nur in Unterwäsche und Stiefeln bekleidet – entgegenstellen muss. Eine Szene, die laut Darsteller so ablaufen sollte:

Ich wollte unbedingt nackt sein. Aber sie haben es mir nicht erlaubt! Ich sagte: 'Eine Aufnahme.‘ Ich sagte: 'Bitte, nur mit den Cowboystiefeln. Machen wir das so.‘ Und aus irgendeinem Grund war AMC damit nicht ganz einverstanden.

Dies war übrigens nicht das erste Mal, dass Andrew Lincoln weniger Kleidung in einer Szene wollte als der Sender.

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Lincolns Nacktheitswunsch wurde schon zuvor abgelehnt

In einer vorherigen Episode wird Rick von Jadis (Pollyanna McIntosh), einer weiteren Überlebenden, gefangen gehalten und sexuell belästigt. Dazu meinte Lincoln:

Sicherlich kommt Michonne, um Rick zu retten, sieht ihn nackt und er sagt: 'Es ist nicht so, wie es aussieht!‘ Ich wollte diese Szene!

Ihr ahnt es schon: Auch dieser Vorschlag schaffte es nicht vor die Kamera. In den USA wird Nacktheit vor der Kamera strikter geregelt, als es in europäischen Filmen und Serien der Fall ist. Fairerweise sollte an dieser Stelle angemerkt werden, dass das Fehlen von Kleidung in den betreffenden Szenen nicht unbedingt notwendig war. Außer für Lincoln.

Lincoln kehrte für das Spin-off The Walking Dead: The Ones Who Live zurück. Er hat AMC anscheinend verziehen, dass sie ihm nicht erlauben wollten, sich nur mit Cowboy-Stiefeln bekleidet in den Zweikampf mit einem Zombie zu stürzen.