"Ich wünschte, ich hätte ihn machen können": Steven Spielberg bedauert es noch immer, einen der besten Filme der 90er Jahre nicht gedreht zu haben

Steven Spielberg kann in seiner langen Karriere auf einen Klassiker nach dem anderen zurückblicken. Ein Meisterwerk der 90er ist für den Regisseur aber ein schmerzliches Versäumnis.

Seit Jahrzehnten gehört Steven Spielberg zu den größten Hollywood-Regisseuren der Filmgeschichte. Mit Werken wie Jurassic Park, E.T. - Der Außerirdische oder Schindlers Liste hat der Amerikaner viele bedeutende Klassiker gedreht. Trotzdem gibt es auch in Spielbergs Laufbahn Versäumnisse, an die sich der Regisseur wehmütig zurückerinnert. Dazu zählt auch ein Meisterwerk aus den 90ern, das für viele bis heute als bester Serienkiller-Film überhaupt gilt.

Steven Spielberg wurde von Das Schweigen der Lämmer abgeraten

Im Jahr 1991 ist mit Das Schweigen der Lämmer von Jonathan Demme ein Meilenstein des Serienkiller-Thriller-Genres erschienen, das Anthony Hopkins als Kannibale Hannibal Lecter unsterblich gemacht hat. Bereits zwei Jahre später gab Spielberg im Interview mit der Los Angeles Times zu, dass er den Film am liebsten inszeniert hätte:

Nachdem ich Das Schweigen der Lämmer gesehen hatte, dachte ich: 'Ich wünschte, ich hätte den Film machen können.' Das Material war uns tatsächlich schon angeboten worden, aber meine Firma lehnte es ab, weil es ihrer Meinung nach nicht zu unserem Konzept passte. Wir haben hier so viele Jahre in einer filmischen Denkweise verbracht, dass selbst meine Mitarbeiter dazu neigen, mich in eine Schublade zu stecken.

Obwohl Spielberg auch ernste oder düstere Blockbuster wie Der weiße Hai gedreht hat, wird er von vielen noch immer mit familienfreundlichen Filmen in Verbindung gebracht. Gerade ein Stoff wie Das Schweigen der Lämmer war den Leuten im beruflichen Umfeld des Regisseurs wohl viel zu heftig, um dessen Namen mit dem Material zu verknüpfen. Wie der Thriller unter Spielbergs Regie ausgesehen hätte, lässt sich nur mutmaßen. Vielleicht wäre die Filmografie des Regisseurs so aber um einen weiteren Klassiker reicher geworden.

Im Juni startet Steven Spielbergs neuer Sci-Fi-Blockbuster im Kino

Wer endlich mal wieder einen neuen Film des Regisseurs im Kino sehen will, muss sich nur noch bis zum 11. Juni 2026 gedulden. Dann startet mit Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit ein Sci-Fi-Blockbuster von Spielberg auf der großen Leinwand. Nach zwei mysteriösen Trailern ist die Story des Films immer noch nicht voll enthüllt worden.

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Fest steht, dass sich Stars wie Josh O'Connor (Challengers - Rivalen), Emily Blunt (Sicario) und Colin Firth (Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück) in einer Art Alien-Invasion wiederfinden und ein großes Geheimnis mit der Menschheit geteilt werden soll, das alles verändern dürfte.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals bei unserer internationalen Schwesternseite Espinof erschienen.