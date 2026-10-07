Ihr Ehemann soll der nächste James Bond werden, sie möchte seine Gegnerin spielen: Jetzt äußert sich Saoirse Ronan zu den 007-Gerüchten

Das nächste Agentenabenteuer von James Bond nimmt hinter den Kulissen an Fahrt auf. Nun äußerte sich auch Saoirse Ronan zu den Spekulationen, dass ihr Gatte den 007-Titel sicher hat.

Seit August 2026 ist ein 36-jähriger neuer 007-Favorit im Rennen, den nächsten James Bond nach Daniel Craig zu verkörpern. Fans der genialen Agentenserie Slow Horses, wo er eine der Hauptrollen spielt, ist Jack Lowden natürlich längst ein Begriff. Doch bisher ist seine Ehefrau Saoirse Ronan die deutlich Bekanntere im Duo der verheirateten Schauspiel-Stars. Sie kommentierte nun erstmals die Bond-Gerüchte.

Weiß Saoirse Ronan, ob ihr Ehemann Jack Lowden der nächste James Bond wird?

Erst diesen Sommer äußerte Saoirse Ronan (Wer ist Hanna?), die aktuell mit Bad Apples im Kino ihre düstere Seite auslotet, den Wunsch, eine James Bond-Bösewichtin zu spielen, um einmal "richtig abgründig zu werden". Dass Jack Lowden, mit dem sie seit 2024 verheiratet ist und seit 2025 ein Kind hat, zeitgleich als Daniel Craigs Nachfolger ins Gespräch kam, erscheint da nur passend. Sollten beide Teil von Bond 26 werden, stünden sie nach Maria Stuart, Königin von Schottland erneut gemeinsam vor der Kamera.

Die Gerüchte befeuerte zuletzt der Schauspieler Gary Oldman, der mit Lowden die Apple-TV-Agentenserie Slow Horses - Ein Fall für Jackson Lamb anführt. Er behauptete bezüglich seines Kollegen als neuem Bond Anfang September: "Sie haben sich entschieden." Doch kann er das als Außenstehender wirklich wissen? In einem Interview mit Associated Press wurde Saoirse gefragt, wie es sei, mit Jack Lowden zusammenzuleben, während die ganze Welt glaube, dass er James Bond sei:

Nun: Gary Oldman glaubt, er ist James Bond. Das ist ein ganz eigenes Ding. Ehrlich gesagt machen wir währenddessen einfach nur mit unserem Leben weiter. Wir haben genug andere Dinge, mit denen wir uns beschäftigen können. Es ist ehrlich gesagt kein Thema, das in unserem Haus angesprochen wird. Der Hund muss zum Gassigehen nach draußen, das Abendessen muss gekocht werden. Da liegt unsere Aufmerksamkeit. Jack dreht gerade wieder Slow Horses und hat viel Spaß dabei.

Wenig überraschend hält Saoirse Ronan sich dazu bedeckt, ob sie schon mehr zur James-Bond-Besetzung (oder Nicht-Besetzung) ihres Ehemanns weiß – oder ob Jack Lowden vielleicht selbst noch auf eine Zu- oder Absage für die große Rolle wartet.

Wann fällt die 007-Entscheidung und wann startet Bond 26?

Aktuell sollen noch sechs Kandidaten im Rennen um den neuen Bond sein. Nachdem die Gerüchteküche in den letzten Monaten besonders stark brodelte, wird erwartet, dass die Wahl des neuen 007 im günstigsten Fall noch dieses Jahr verkündet wird.

Regie beim 26. Bond-Film führt Dune-Regisseur Denis Villeneuve. Das Drehbuch stammt von Steven Knight. Ein konkreter Kinostart steht allerdings noch nicht fest. Der letzte Film James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben war 2021 erschienen, liegt also schon fünf Jahre zurück. Da die Dreharbeiten des neuen Agenten-Actioners noch nicht begonnen haben, ist ein Kinostart der Fortsetzung aktuell im Jahr 2028 realistisch.