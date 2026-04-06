Ihr könnt heute bei Netflix live miterleben, wie die Artemis II am Mond vorbeifliegt: Uhrzeit des Mega-Events enthüllt

Netflix hat sich den Start der Artemis II als Live-Stream durch die Lappen gehen lassen, doch liefert jetzt nach: Ihr könnt den Vorbeiflug am Mond heute in Echtzeit miterleben.

Am 1. April ist das Orion-Raumschiff Artemis II vom Kennedy Space Center in Florida, USA mit den vier NASA-Astronaut:innen Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremany Hansen Richtung Mond gestartet. Heute soll der große Höhepunkt ihrer Weltraumreise mit dem Vorbeiflug am Mond erreicht werden. Und ihr könnt das ganze live bei Netflix mitverfolgen.

Artemis II: Neflix streamt Vorbeiflug am Mond live

Wie What's on Netflix berichtet, hat Netflix letzten Sommer einen Deal mit der NASA ausgehandelt, welcher in dem Format NASA+ auf dem Streamer mündete. Dort ist bis dato jedoch nur ein einziger Stream erschienen, welcher den Start der SpaceX Crew 11 zur internationalen Raumstation am 31. Juli 2025 umfasste.

Nachdem Netflix den Start der Artemis II vor wenigen Tagen nicht über NASA+ live gestreamt hatte, wird Abonennt:innen jetzt die Chance geboten, den heiß erwarteten Vorbeiflug am Mond live mitzuerleben.

Damit erreicht die Artemis II heute das Hauptziel ihrer Mission, welches darin besteht, den Mond zu umrunden, um die Arbeitsabläufe und Systeme an Bord und auf der Erde zu überprüfen, bevor in der anschließenden Mission Artemis 4 Menschen auf dem Mond landen sollen.

Wann könnt ihr den Vorbeiflug am Mond der Artemis II bei Netflix streamen?

Der Live-Stream startet heute, am 6. April 2026 ab 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit bei Netflix. Alternativ könnt ihr bereits jetzt verschiedene Live-Streams beim YouTube-Channel der NASA mitverfolgen, die die Weltraummission umfangreich begleiten.

Auf welche Streaming-Highlights ihr euch diesen Monat noch freuen dürft, erfahrt ihr in unserem Podcast:

Podcast: Die 15 besten Serien im April bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im April umfassen neben einer Rückkehr in die Welt von Stranger Things und der mit Spannung erwarteten finalen The Boys-Staffel auch düstere Horrorkost, das nächste Revival einer Kult-Sitcom sowie die Fortsetzung einer erschreckenden Sci-Fi-Dystopie.

