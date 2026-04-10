Ihr könnt heute live bei Netflix miterleben, wie die Artemis II auf der Erde landet: Um diese Uhrzeit müsst ihr einschalten

Nach ihrer Mondmission geht es für die Besatzung der Artemis 2 wieder Richtung Erde. Die große Landung könnt ihr heute live bei Netflix streamen.

Am 1. April hat das Orion-Raumschiff Artemis II mitsamt seiner vierköpfigen Besatzung aus den NASA-Astornaut:innen Reid Wieseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hanson den Weg vom Kennedy Space Center in Florida Richtung Mond angetreten. Am Montag, dem 6. April, war es dann so weit und das Raumschiff hat begonnen den Mond zu umrunden – und uns ein paar unglaubliche neue Aufnahmen dessen beschert.

Nach knapp zehn Tagen wird die Artemis 2 nun wieder auf der Erde landen. Und ihr könnt das Ganze live bei Netflix mitverfolgen.

Netflix streamt Artemis 2-Landung: So könnt ihr den historischen Splashdown sehen

Bereits dem Vorbeiflug am Mond konnten Netflix-Abonnent:innen am Montag bei dem Streamer in Echtzeit beiwohnen. Ab 19 Uhr deutscher Zeit wurde das Großevent gezeigt, das die ganze Welt in Atem hielt. Damit nahm Netflix den zweiten Eintrag in seine NASA+ Reihe mit auf, die der Streamer als Kooperation vergangenen Sommer gestartet hatte. Damals war bereits der Start der SpaceX Crew 11 zur Internationalen Raumstation zu sehen.

Jetzt liefert Netflix allen Weltraumbegeisterten den nächsten großen Leckerbissen. Die Landung der Artemis II wird gezeigt werden, nachdem das Raumschiff die Mondmission erfolgreich abgeschlossen hat. Ziel war es, Arbeitsabläufe und Systeme an Bord und der Erde zu testen, bevor in der anschließenden Mission Artemis 4 Menschen auf dem Mond landen sollen.

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Die Artemis 2-Besatzung gehört dabei zu den ersten Menschen seit 50 Jahren, die den Mond umrundet haben. Sie sind tiefer ins Weltall vorgedrungen als alle Menschen vor ihnen.

Wann kommt die Artemis 2-Landung bei Netflix?

Der Livestream bei Netflix startet heute Nacht ab 0:30 Uhr deutscher Zeit. Die Landung wird knapp eineinhalb Stunden später erwartet. Um genau zu sein, soll das Orion-Raumschiff um exakt 2:07 Uhr die Erde erreichen und an der US-Küste vor San Diego landen.

Alternativ wird die Artemis 2-Mission von der NASA auch umfangreich auf YouTube begleitet, wo schon jetzt mehrere Livestreams zur Verfügung stehen.