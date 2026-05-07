"Ihr schaut die falsche Serie": The Boys-Schöpfer schießt gegen Fans, die sich über Staffel 5 beschweren

Die finale Staffel von The Boys steuert langsam auf das große Serienende zu. Fans fehlt dabei offenbar mehr Action, was Showrunner Eric Kripke jetzt kritisch kommentiert hat.

Bei Amazon Prime läuft seit ein paar Wochen die finale Staffel des derben Superhelden-Hits The Boys. Die letzten Folgen schocken regelmäßig mit Toden großer Figuren, doch einigen Fans kommt anscheinend die Action zu kurz. Diese Kritik griff jedenfalls The Boys-Schöpfer Eric Kripke jetzt auf. Für ihn ist der Vorwurf sogenannter "Filler-Episoden", also austauschbare Folgen ohne große Bedeutung für die Haupthandlung, absolut unverständlich.

The Boys-Schöpfer schießt gegen Fan-Kritik zu Staffel 5

Im aktuellen Interview mit TV Guide erklärt der Showrunner, dass Folgen ohne Action und Kämpfe im The Boys-Finale nicht gleichbedeutend sind mit Ereignislosigkeit:

Nichts von dem, was in den letzten Folgen passiert, ist von Bedeutung, wenn man die Charaktere nicht ausarbeitet. Ich bekomme online, um es mal höflich auszudrücken, viel Unzufriedenheit. Und ich denke mir: 'Was erwartet ihr denn? Erwartet ihr in jeder Folge eine riesige Schlachtszene?' Erstens kann ich mir das nicht leisten. Und zweitens wäre es so leer und langweilig, es ginge nur um Figuren, die sich bewegen, ohne dass es irgendeine Bedeutung hätte.

Der The Boys-Schöpfer erklärt weiter, dass es beim Schreiben der Drehbücher zu Staffel 5 nie darum ging, ob Folgen mehr oder weniger Action hätten. Für ihn würde es in allen Episoden um große, bedeutende Ereignisse gehen. Nur seien diese nicht zwingend mit Action oder Gefechten verbunden:

Manchmal ist es einfach eine gewaltige Entwicklung der Charaktere. Aber anscheinend denkt man – bloß weil es keine reine Handlung im Sinne der Story ist: 'Es ist gar nichts passiert!' Und ich denke mir: 'Nichts passiert? Wie bitte?' Dabei sind gerade die verrücktesten, größten Dinge geschehen. Es war nur eben nicht so, dass jemand auf einen anderen geschossen und dabei 'Pew, pew, pew' gemacht hat. Und wenn es genau das ist, was ihr wollt, dann schaut ihr einfach die falsche Serie.

Kripke spricht noch darüber, dass diese Unzufriedenheit von The Boys-Fans mit der wöchentlichen Veröffentlichung der Folgen zusammenhängen könnte. Wenn alle Folgen der 5. Staffel auf einmal bzw. am Stück geschaut werden würden, wäre das Gespür für den Rhythmus seiner Meinung nach ein anderes. Er steht trotzdem voll und ganz hinter dem Konzept, nur eine Episode pro Woche zu veröffentlichen.

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Wann kommt das The Boys-Serienfinale zu Amazon Prime?

Seit dem 6. Mai 2026 steht die sechste Folge des The Boys-Finales im Prime-Abo zur Verfügung. Jetzt sind nur noch zwei der insgesamt acht Episoden übrig. Das Serienfinale von The Boys erscheint demnach am 20. Mai 2026.

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