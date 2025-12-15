Ihr schaut heute Dinner for One? Vor zwei Wochen kam eine ganze Serie, in der ihr die Vorgeschichte erfahrt

Dinner for One ist für viele Pflichtprogramm an Silvester. 62 Jahre nach der Premiere des Sketch-Klassikers können Fans nun auch die Vorgeschichte von Miss Sophie und ihrem Butler James anschauen.

Silvesterabende sind in vielen Haushalten eng mit Traditionen verknüpft: Bleigießen, Feuerwerk und natürlich Der 90. Geburtstag oder Dinner for One schauen. Vor allem hierzulande ist der vom NDR produzierte Sketch wahnsinnig beliebt und läuft seit seiner Premiere 1963 alljährlich am 31. Dezember im TV rauf und runter.

Wer schon immer gerne gewusst hätte, wie es zu der skurrilen Dinner-Routine von Miss Sophie und Butler James kam, findet überraschenderweise seit kurzem die Antwort darauf bei Amazon Prime Video. Dort startete am 22. Dezember 2025 nämlich die Prequel-Serie Miss Sophie – Same Procedure As Every Year von der deutschen Produktionsfirma UFA Fiction.

Erdacht und geschrieben wurden die sechs amüsanten Episoden von Tommy Wosch (Faking Hitler) und Dominik Moser (Überväter). Die Regie übernahmen Daniel Rakete Siegel (Schock) und Markus Sehr (Mord mit Aussicht).

Miss Sophie erzählt Dinner for One-Vorgeschichte als Krimikomödie

Die Amazon-Serie kommt mit einer interessanten Idee daher, indem es den Ursprung des legendären Dinner for One als eine Mischung aus Komödie, Romanze und Whodunit-Krimi erzählt:

Im Jahr 1918 lädt die junge Miss Sophie (Alicia von Rittberg) fünf wohlhabende Männer auf ihr Schloss im englischen Eastbourne ein. Da sie sich mittlerweile in einer finanziellen Schieflage befindet, will sie einen von ihnen ehelichen, um so ihren Landsitz vor einer Zwangsvollstreckung zu retten.

Die willigen Kandidaten Mr. Pommeroy (Moritz Bleibtreu), Mr. Winterbottom (Frederick Lau), Sir Toby (Jacob Matschenz), Admiral von Schneider (Christoph Schechinger) und Graf Szabos (Vladimir Korneev) sollen sich in unterschiedlichen Wettkämpfen messen, um das Herz ihrer Gastgeberin zu gewinnen. In Wahrheit gehört dieses aber eigentlich bereits ihrem treuen Butler James (Kostja Ullmann), ihrer heimlichen großen Liebe.

Noch weiter verkompliziert wird die Situation durch einen plötzlichen Mord, dem einer der Männer zum Opfer fällt. Während sich die restlichen Anwärter intensiv um Miss Sophies Gunst bemühen, will diese zugleich den Täter ausfindig machen.

So könnt ihr Miss Sophie und Dinner for One an Silvester hintereinander schauen

Natürlich gibt es auch heute wieder gleich mehrere Ausstrahlungen von Dinner for One im Fernsehen. Um die Prequel-Serie und den Sketch-Klassiker aber hintereinander schauen zu können, ohne dabei an eine bestimmte Uhrzeit gebunden zu sein, könnt ihr Folgendes tun:

Nach dem Streamen aller Episoden von Miss Sophie, wofür ihr insgesamt etwa viereinhalb Stunden einplanen müsst, könnt ihr Dinner for One jederzeit in der ARD Mediathek kostenlos auf Abruf ansehen. Dadurch könnt ihr beides in chronologischer Reihenfolge nach eurem Belieben genießen und das Jahr 2025 mit einem witzigen Comedy-Doppelpack ausklingen lassen.