Ihr scrollt bei Amazon Prime ständig dran vorbei, dabei ist es eine der besten Fantasy-Serien des 21. Jahrhunderts

Wer nach Die Ringe der Macht nicht weiß, was die nächste Fantasy-Serie bei Amazon auf die Watchlist soll, der muss unbedingt dieses häufig übersehene Highlight schauen.

Düstere Filme und Serien über das Ende der Welt gibt es massenweise und vor allem aus den USA. Doch wenn die Briten eine Serie zur Apokalypse drehen, kommt man um den Humor nicht herum. Mit Good Omens, der Verfilmung des gleichnamigen Romans bei Amazon Prime, war das Ende der Welt noch nie so lustig.

Neben Fatasy-Großkalibern wie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht geht das Highlight bei Amazon Prime im Programm schnell unter. Aber jetzt ist Schluss damit – die Fantasy-Serie lässt sich mit ihrer geringen Episodenanzahl zum Jahresende perfekt nachholen.



Darum geht’s in der Fantasy-Serie Good Omens bei Amazon Prime

Der Antichrist wurde geboren! Das Ende der Welt steht kurz bevor. Am Samstag, um genau zu sein, pünktlich zum Tee. Himmel und Hölle fiebern dem Ende entgegen, oder besser gesagt, der finalen Schlacht auf Erden, die endlich entscheiden wird, welche der beiden Seiten triumphiert. Nur dem Engel Aziraphale (Michael Sheen) und dem Dämon Crowley (David Tennant) passt das gar nicht.

Die beiden leben nämlich seit dem Garten Eden unter den Menschen und haben sich viel zu sehr an das bequeme Dasein auf Gottes Erde gewöhnt. Sie soll nicht in Flammen aufgehen. Kurzerhand schließen Aziraphale und Crowley einen Pakt, um die Menschheit zu retten. Dafür müssen sie nur den Antichristen finden. Der wurde allerdings versehentlich verlegt …

Zur Apokalypse finden sich fantastische Stars bei Amazon Prime ein

David Tennant und Michael Sheen bilden hier ein hervorragendes Duo. Crowley und Aziraphale tragen die Serie und sind kaum noch unabhängig voneinander zu denken. Die beiden Darsteller spielen einander die Bälle zu, was herrlich mitanzusehen ist. Besonders wenn Engel und Dämon sich zanken, kommt ihr unterschiedliches Schauspiel zur Geltung.

Neben den beiden brillieren unter anderem der Comedian Jack Whitehall (Jungle Cruise), Jon Hamm (Top Gun: Maverick) und Mark Gatiss (Sherlock) in weiteren Rollen. Für Zuschauer:innen, die Filme und Serien am liebsten im Original gucken, hat Good Omens eine kleine Überraschung parat. Die Stimme Gottes, die uns die Geschichte erzählt, gehört niemand geringerem als Frances McDormand (Fargo). Und Satan wird von dem unverwechselbaren Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) gesprochen.

Noch nie war das Ende der Welt so lustig und gemütlich wie mit Good Omens

Kulissen auf dem Englischen Land, daneben die ikonischen Straßenzüge von London. Für Reiselustige ist diese Serie allein optisch ein Muss. Dazu begleitet uns die Musik von David Arnold, der unter anderem schon für die Serie Sherlock komponierte, durch die Geschichte und verleiht ihr ihren ganz eigenen Zauber. Darüber hinaus wird das himmlisch-höllische Duo Crowley und Aziraphale, getreu der Buchvorlage, von den besten Queen-Hits begleitet. Nicht umsonst landete die Serienperle auf Platz 30 der besten Fantasy-Serien des Jahrtausends bei der Moviepilot-Redaktion.

Die sechs Episoden der 1. Staffel sind schnell geguckt, 2023 erschien zum Glück die 2. Season auf Amazon Prime. Wann der finale Film, der die 3. Staffel ersetzt, rauskommt, ist noch unklar. Bis dahin genießen wir den herrlichen Schlagabtausch zwischen Engel und Dämon und den erzenglischen Humor.

Die beiden Staffeln von Good Omens sind bei Amazon Prime im Abo zu streamen.