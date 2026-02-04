Ihr scrollt bei Amazon Prime ständig vorbei, dabei ist es eine der stärksten Mystery-Thriller-Serien der Plattform

Vor einigen Jahren ging diese Mystery-Serie mit Starbesetzung bei Prime Video unter. Völlig zu Unrecht, denn kaum eine andere Serie dort kann innerhalb von so kurzer Zeit derart viel Spannung aufbauen.

Es erscheinen jede Woche so viele neue Serien und Filme bei den Streaming-Diensten, dass man nicht alles auf dem (Bild-)Schirm haben kann. Manche Perlen gehen in der Masse unter. Das ist bei der 2018 bei Amazon Prime Video erschienenen Mystery-Serie Homecoming der Fall. Ihr findet bei Prime aber kaum etwas Spannenderes.

Mystery-Geheimtipp bei Amazon Prime: Zwischen Erinnerungslücken und mysteriösen Vorahnungen

In der 1. Staffel entschlüsseln wir die Geschichte der Kellnerin Heidi Bergman (Julia Roberts' erste Serienhauptrolle). Nur wenige Jahre zuvor arbeitete sie in einer Einrichtung zur Wiedereingliederung traumatisierter Soldaten. Merkwürdigerweise erinnert sie sich kaum an ihre Tätigkeit dort. Mithilfe von aufflackernden Erinnerungsfetzen arbeiten wir uns durch das Mysterium von Homecoming und der mindestens genauso suspekten Firma Geist, die im Hintergrund agiert.

Die Besonderheit von Homecoming beginnt schon bei der ungewöhnlichen Entstehungsgeschichte: Die Handlung basiert auf einem gleichnamigen, gescripteten Podcast, der 2016 erschien. Es handelte sich also nicht um ein klassisches Gespräch, sondern es war wie ein Hörspiel aufgebaut. Mit Oscar Isaac (Frankenstein) und Catherine Keener (Joker 2: Folie à Deux) waren im Original schon zwei namhafte Hauptdarsteller:innen beteiligt.

Kurz nach dem Erscheinen sicherte sich Universal Pictures die Rechte und begann mit Prime Video im Folgejahr die Dreharbeiten zur 1. Staffel. Für die Hauptrolle konnte niemand Geringeres als die Hollywood-Ikone Julia Roberts verpflichtet werden, die bis zu dem Zeitpunkt noch nie die Hauptrolle in einer Serie verkörperte.

Auch interessant: Erkennt ihr Julia Roberts vor 27 Jahren in ihrer ersten Filmrolle?

Thriller-Experte Sam Esmail sorgt für einzigartige Bilder

Inszeniert wurde Homecoming von Sam Esmail, der mit Mr. Robot für eine der besten Serien der letzten Jahre verantwortlich ist. Seine unverkennbare Handschrift prägt die gesamte Serie, etwa in der symmetrischen Bildgestaltung. Gleichzeitig setzt Esmail auf sehr weitwinklige Aufnahmen und eine Kamera, die förmlich an den Figuren und Objekten klebt.

So entsteht eine eigenwillige, zunehmend beklemmende Erfahrung. Diese Bildsprache wird von einem gewaltigen Soundtrack durchbrochen, der früh auf die Merkwürdigkeiten hinweist. In den späteren Folgen könnte er ebenso gut aus einem Horrorfilm stammen.

Bei Amazon Prime gibt es gleich zwei Staffeln zu entdecken

Homecoming ist eine Serie, die zu Beginn viel mit der Atmosphäre spielt, ehe die verborgenen Geheimnisse enthüllt werden. Zu viel Geduld wird uns aber gleichzeitig nicht abverlangt, denn die 1. Staffel ist mit 10 Folgen durchaus kompakt.

Noch kürzer ist die 2. Staffel mit insgesamt 7 Folgen. Sie handelt von ähnlichen Machenschaften, die ebenso von der Firma Geist ausgehen, allerdings kommt sie mit neuen Darsteller:innen wie der fantastischen Janelle Monáe (Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen) daher.

Wer beispielsweise Spaß mit der hochkarätigen Mystery-Serie Severance bei Apple TV hatte, sollte sich die 17 Folgen von Homecoming bei Amazon Prime Video definitiv ansehen.