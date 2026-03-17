Ihr werdet Blue Bloods mit anderen Augen sehen: Tom Selleck nutzte für die Dinner-Szenen immer denselben Trick

Wer die Krimi-Serie Blue Bloods kennt, weiß, dass fast jede Folge ein Abendessen der Familie Reagan beinhaltet. Schauspieler Donnie Wahlberg hat sich dabei einen Trick von seinem Kollegen Tom Selleck abgeguckt.

Wie Tom Selleck einmal verraten hat, sind die berühmten Familiendinner-Szenen in Blue Bloods eine intensive Angelegenheit. Er spielt den Familienvater und Police Commissioner Frank Reagan, der meist am Ende der Tafel zu sehen ist. Mit einem ganz bestimmten Schauspieler-Trick lassen sich die ewigen Drehs überstehen und ihr werdet die Dinner-Szenen ab sofort immer daraufhin untersuchen.



Tom Sellecks genialer Trick für die herausfordernden Dinner-Szenen in Blue Bloods

Wie die Seite Screenrant berichtet, ist das Filmen der jeweiligen Szenen nicht ohne. Denn bis sämtliche Dialoge am Tisch aus dem perfekten Winkel von der Kamera eingefangen wurden, kann einige Zeit vergehen. Genauer gesagt, kann es sechs bis acht Stunden dauern, bis ein Abendessen bei den Reagans im Kasten ist.

Dabei müssen die Darsteller:innen in dem gesamten Zeitraum dasselbe Essen auf ihrem Teller möglichst glaubwürdig verzehren. Das ist durchaus keine leichte Aufgabe, wie Tom Sellecks Blue Bloods-Sohn Donnie Wahlberg findet:

Jeder hat eine Technik, um beim Abendessen aktiv zu sein. Ich lerne dazu. Bei der nächsten Show, die ich mache, oder beim nächsten Film, den ich mache, wenn ich essen muss, werde ich Toms Trick anwenden.

Tom Selleck hat die perfekte Beschäftigungstherapie für seine Hände bei den Dinner-Szenen gefunden:

Tom nimmt sich ein Brötchen oder Brot und bestreicht es. Während seines gesamten Textes macht er genau das [tut so, als würde er das Brot mit Butter bestreichen], damit es so aussieht, als würde er zu Abend essen.

Wer einmal weiß, dass Tom Selleck ständig Butterbrötchen schmiert, wird bei fast jeder Dinner-Szene ab sofort schmunzeln müssen.

Um zu vermeiden, dass die gesamte Familie Reagan vor der Kamera künftig nur noch Butterbrote schmiert, wurde Donnie Wahlberg ausdrücklich verboten, Sellecks Methode anzuwenden.

Dieser Artikel erschien bei Moviepilot erstmals 2024. Wir haben ihn für euch aktualisiert.