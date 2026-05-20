Ikonische DC-Heldin kehrt in Man of Tomorrow zurück: Dieses Jahr führt sie ihren eigenen Blockbuster an

Wer den kommenden DC-Blockbuster Supergirl mit Milly Alcock nicht erwarten kann, darf sich jetzt ganz offiziell über die Rückkehr der Heldin im darauf folgenden Man of Tomorrow freuen.

Auch wenn sie nur wenige Sekunden Screentime hatte, war Milly Alcocks Supergirl eines der großen Highlights in James Gunns Superman, der letztes Jahr die Kinos eroberte. Dieses Jahr wird sie endlich ihr ganz großes eigenes Kinoabenteuer bekommen, doch dabei soll es nicht bleiben. Denn schon nächstes Jahr sollen wir Supergirl auf der großen Leinwand wiedersehen: in Man of Tomorrow.

Supergirl kehrt in Man of Tomorrow zurück: Peter Safran bestätigt Superman-Rückkehr

In einem umfangreichen Porträt von Variety zu Supergirl verriet DC-Co-Chef Peter Safran jetzt, dass der Sommer-Blockbuster nicht der letzte Leinwandausflug der Heldin in Blau und Rot bleiben wird. Tatsächlich wird Milly Alcock in der Superman-Fortsetzung Man of Tomorrow David Corenswets Mann aus Stahl noch einmal unterstützend als Kara zur Seite stehen: "Sie ist ein wichtiger Teil von dem, was wir machen."

Erst vor wenigen Wochen durften wir uns über das erste offizielle Set-Bild zu Man of Tomorrow freuen, das eine Haftstrafe für Bösewicht Lex Luthor (Nicholas Hoult) andeutete. Es ist davon auszugehen, dass Luthor jedoch nicht den gesamten Film über hinter Gittern verbringt, sondern sich womöglich mit Superman zusammentut. Denn der superintelligente Braniac (Lars Eidinger) wird schon bald zur neuen Bedrohung. Und nun wird wohl auch Supergirl im Kampf gegen den Schurken mitmischen.

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Weiterhin wird auch Aaron Pierre in Man of Tomorrow zu sehen sein, den ihr schon bald in der DC-Serie Lanterns bei HBO Max als Teil des Green Lantern Corps kennenlernen werdet. Darüber hinaus stößt unter anderem Adria Arjona als Maxima zum Cast des Superhelden-Films.

Wann kommt Man of Tomorrow mit Milly Alcock?

Der Kinostart für Man of Tomorrow ist aktuell für den 7. Juli 2027 datiert. Vorher dürft ihr euch jedoch noch auf Supergirl freuen, der bereits in wenigen Monaten, am 25. Juni 2026 in den Kinos eintrifft.