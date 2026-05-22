Ikonische Krimiserie lief 24 Jahre lang: Jetzt darf Agatha Christies Meisterdetektiv wieder ermitteln

Krimi-Fans von Who Donit-Stoffen wie Knives Out oder Sherlock können sich auf Nachschub freuen. Denn Agatha Christies Meisterdetektiv Poirot bekommt eine neue Serie mit mehreren Staffeln.

Hercule Poirot gehört neben Sherlock Holmes zu den berühmtesten Detektiven der Literatur- und Filmgeschichte. Die von Agatha Christie erschaffene Figur ermittelte auf der Kinoleinwand zuletzt 2023 mit A Haunting in Venice und 24 Jahre lang im Fernsehen mit der Serie Agatha Christie’s Poirot.

Nun hat die BBC bestätigt, an einer Neuauflage im Serienformat zu arbeiten, wie Deadline exklusiv berichtet. Die neue Serie soll über mehrere Staffeln hinweg laufen und bereits 2027 starten.

Meisterdetektiv Poirot bekommt eigene BBC-Serie

Die Rechte an der Adaption waren offenbar heiß umkämpft. Neben der BBC sollen auch andere Sender und Streamingdienste Interesse an dem Projekt gezeigt haben. Laut Insiderinformationen plant der britische Sender die Serie langfristig und könnte bis zu drei Staffeln produzieren. Genügend Vorlagen gäbe es, denn Poirot kommt in 33 Romanen und 51 Kurzgeschichten von Agatha Christie vor.

Bereits 2010 holte die BBC mit der beliebten Serie Sherlock einen literarischen Meisterdetektiv ins Serienformat und setzte die Handlung gelungen in die Gegenwart um. Ob auch die neue Christie-Verfilmung einen aktuellen Anstrich bekommen wird, ist nicht bekannt. Über die Handlung wird derzeit noch geschwiegen. Gedreht werden soll allerdings bereits im Sommer in Liverpool und im Nordwesten Englands.

Mehr Serien-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Neuer Schauspieler für Hercule Poirot wird noch gesucht

Verantwortlich für die Neuinterpretation ist die Produktionsfirma Mammoth Screen. Das Studio hat bereits zahlreiche Christie-Verfilmungen umgesetzt, darunter die Mini-Serie And Then There Were None. Auch Mammoth-Gründer Damien Timmer arbeitete zuvor an vielen Episoden der legendären Agatha Christie’s Poirot-Serie mit. Die erfolgreiche ITV-Produktion lief von 1989 bis 2013 und machte Hauptdarsteller David Suchet weltweit zum Gesicht des belgischen Ermittlers.

Auch interessant:

Zuletzt mimte der britische Schauspieler Kenneth Branagh den exzentrischen Detektiv in den Kinofilmen Mord im Orientexpress, Tod auf dem Nil und A Haunting in Venice. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. Aktuell wird noch nach dem neuen Gesicht für den markanten Schnurrbart gesucht.