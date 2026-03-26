Im Dezember 2026 werdet ihr nur im Kino und vor dem TV sitzen: Dune 3 & die Harry Potter-Serie sind nur die Spitze des Eisbergs

Wer bisher noch kein Blockbuster-Highlight 2026 hatte, hat spätestens im Dezember dieses Jahres sehr gute Chancen auf jede Menge Genre-Unterhaltung.

Das Filmjahr 2026 hatte schon einige große Titel wie Der Astronaut - Project Hail Mary zu verzeichnen und wird auch noch Highlights wie Christopher Nolans Die Odyssee abliefern. Richtig rund geht es aber Ende des Jahres im Dezember – mit zahlreichen Genre-Blockbustern und einer aufsehenerregenden Fantasyserie.

Kino-Highlights im Dezember 2026: Macht jetzt schon mal den Kalender frei

Folgende Filme sind jetzt schon für Dezember dieses Jahres angekündigt:

Darüber hinaus startet am 25. Dezember die Harry Potter-Serie von HBO Max, die die Fantasy-Bestseller nach der achtteiligen Filmreihe von Warner Bros. erneut umsetzt. Geplant ist je eine Staffel pro Buch, also insgesamt sieben Seasons. Der erste Teaser-Trailer wurde diese Woche veröffentlicht und zeigt Dominic McLaughlin, Alastair Stout und Arabella Stanton als Harry, Ron und Hermine.

Dunesday: Das neue Barbenheimer?

Als Barbie von Greta Gerwig und Oppenheimer von Christopher Nolan 2023 gleichzeitig im Kino liefen, wurde ein kulturelles Phänomen geboren. Den Hype um Barbenheimer nahmen damals viele zum Anlass, sich beide Filme direkt hintereinander im Kino anzusehen. Der Industrie hat das nach den mageren Corona-Jahren nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Seitdem horcht man auf, wann immer zwei große Blockbuster parallel anlaufen. Und im Dezember ist es so weit.

Avengers: Doomsday - Teaser Trailer (English) HD

Als Dunesday bezeichnen viele schon den Genre-Doppelhammer von Dune 3 und Avengers 5, der im Beititel Doomsday heißt und 2027 mit Avengers 6: Secret Wars fortgeführt wird. Das ist zwei Mal großes Sci-Fi-Spektakel, das sich auf der großen Kinoleinwand ein Duell ums Publikum liefern wird.

Allerdings fehlt dem Phänomen eine wichtige Zutat, mit der Barbenheimer vor drei Jahren auftrumpfte: der Kontrast. Teil des Charmes bestand schließlich aus dem großen Gegensatz zwischen pinker Puppenfantasie und atomarem Historiendrama.

Welcher Film am Ende als Gewinner hervorgeht, erfahren wir Ende des Jahres.