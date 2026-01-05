Im ersten großen Netflix-Film des Jahres kämpft Matt Damon gegen Ben Affleck: Hier ist der neue Trailer zu The Rip

Netflix bringt zum Jahresauftakt einen neuen Trailer zum düsteren Crime-Thriller The Rip. Die Hauptrollen übernehmen Matt Damon und Ben Affleck.

Das Streaming-Jahr 2026 wird von Netflix mit der ersten großen Produktion eröffnet: Im Crime-Thriller The Rip erleben wir Matt Damon und Ben Affleck als Ermittler-Duo, das nach einem schockierenden Einsatz von Paranoia und Korruptionsvorwürfen zerfressen wird. Nach einem ersten Teaser-Trailer zu The Rip, der eine wahre Geschichte verfilmt, erscheint nun ein neuer Trailer.

Hier könnt ihr den neuen The Rip-Trailer auf Deutsch schauen:

The Rip - Trailer (Deutsch) HD

Neuer Netflix-Thriller zeigt Matt Damon und Ben Affleck als Ermittler-Team

Der neue Trailer führt uns nach Miami, Florida. Hier bekämpfen Matt Damon und Ben Affleck gemeinsam das Verbrechen – doch als sie bei einer Hausdurchsuchung einen Fund in mehrstelliger Millionenhöhe machen, scheint das Vertrauen im Team zu zerbrechen.

Die dazugehörigen Bilder zeigen heftige Action-Sequenzen, packende Polizeieinsätze und beklemmende Sequenzen in dunklen Räumen. Während die Hauptcharaktere das Vertrauen ineinander und in ihre Arbeit verlieren, beginnt ein blutiges Katz- und Maus-Spiel.

Wann startet The Rip bei Netflix?

Die Hauptdarsteller verbindet eine Freundschaft, die über Hollywood hinweg bekannt ist: In knapp 15 Filmen haben Ben Affleck und Matt Damon bereits miteinander gearbeitet. The Rip reiht sich mit seinem Casting in eine lange Reihe von erfolgreichen Titeln ein, darunter Good Will Hunting, Dogma und der Action-Kracher The Accountant 2.

Ob sich das Erfolgsrezept mit The Rip wiederholen lässt, bleibt abzuwarten. Neben Affleck und Damon sind unter anderem Steven Yeun und Teyana Taylor dabei. Der Crime-Thriller startet am 16. Januar 2026 im Streaming-Abo bei Netflix. Und falls ihr lieber Serien statt Filme streamt und noch aktuelle Tipps braucht, hört doch mal in unseren Podcast rein:

Podcast: Die 15 besten Serien im Januar bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Januar, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Die 15 Highlights im Januar umfassen neben der neuen Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms und frischer Bridgerton-Romantik auch Star Trek-Nachschub mit Starfleet Academy, das Echtzeit-Krankenhausdrama The Pitt sowie reichlich Thriller-Unterhaltung.