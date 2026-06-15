Im ikonischen Star Trek-Intro versteckt sich ein galaktischer Fehler, der nur den größten Nerds auffällt

Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise – viele können das ikonische Star Trek-Intro auswendig. Aber was, wenn wir euch verraten, dass sich darin ein riesiger Fehler verbirgt?

Jahrelang bereisten wir gemeinsam mit den Crews aus Raumschiff Enterprise und Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert fremde Welten. Ein unverkennbarer, ikonischer Teil der originalen Star Trek-Serien war dabei das eigens vom jeweiligen Captain eingesprochene Intro.

Captain Kirk (William Shatner) und Captain Picard (Patrick Stewart) nahmen hierbei Logbuch-Einträge vor, die viele Fans bis heute mitsprechen können. Doch in beiden Intros hat sich im Deutschen ein galaktischer Fehler eingeschlichen.

Beide originale Star Trek-Serien versprechen, was sie nicht halten

Nochmal zur Erinnerung – hier sind die beiden Texte, die Kirk und Picard in jeder einzelnen Folge aufsagen:

Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde unterwegs dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.

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Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise, das viele Lichtjahre von der Erde unterwegs ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Enterprise dringt in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.

Die beiden Monologe haben eine Gemeinsamkeit: Beide sprechen von neuen "Galaxien", in welche die Enterprise vordringe. Echte Fans und Weltraum-Nerds wissen aber: Das ist völliger Quatsch. Nicht einmal die Besatzung der Voyager in Star Trek: Raumschiff Voyager hat es jemals so weit geschafft, obwohl sie unfreiwillig in den weit entfernten Delta-Quadranten gerät, befindet sie sich noch immer in unserer eigenen Galaxie.

Fremde Galaxien in Star Trek

Alle Star Trek-Serien spielen in unserer guten alten Milchstraße, wie unter anderem das Star Trek Fandom Wiki belegt. Die Einteilung in Alpha-, Beta-, Gamma- und Delta-Quadrant betrifft also einzig die Milchstraße. Die nächste benachbarte Galaxie wäre die Andromeda-Galaxie, die etwa 2,5 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt liegt.

Um diese mit einem gängigen Warp 9-Antrieb zu erreichen, bräuchte die Enterprise sportliche 1650 Jahre (wenn man Quellen wie Star Trek BBS vertraut, die Warp 9 mit ca. 1500-facher Lichtgeschwindigkeit berechnen). Das entspricht über 50 menschlichen Generationen von Star Trek-Offizieren – länger als die Zeitspanne zwischen dem Ende des Römischen Reiches und der Gegenwart.

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Star Trek behandelte nur ein einziges Mal eine fremde Galaxie

Nur ein einziges Mal kam es bei Star Trek tatsächlich zu Kontakt mit einer fremden Galaxie: Kirks Crew traf in der Episode namens Stein und Staub (Staffel 2, Folge 22 der Originalserie) auf das fremde Volk der Kelvaner, die nach eigener Aussage aus der Andromeda-Galaxie stammen und die Milchstraße zur Eroberung erforschen. Die Raumschiff Voyager-Episode Die Schwelle, in der Tom Paris nach einer Tour auf Warp 10 jeden Punkt im Universum besucht, gilt hingegen nicht mehr als Kanon.

Ob das nun genug Anlass ist, um Kirk und Picard im Deutschen von mehreren fremden Galaxien sprechen zu lassen, ist fraglich. Wahrscheinlicher ist, dass die Übersetzer:innen Zeitprobleme mit dem originalen Text hatten und keinen großen Gedanken an den wissenschaftlichen Wahrheitsgehalt verschwendet haben – oder aber, die metaphorischen Galaxien sind in Wahrheit die Freunde, die wir in 60 Jahren Star Trek auf dem Weg gefunden haben.