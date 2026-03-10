Im Jahr 1997 verlor Oscar-Preisträger Anthony Hopkins eine Rolle an Arnold Schwarzenegger, aber bis heute ist nicht klar, für wen von beiden das besser war

Obwohl es schwer vorstellbar ist, wurden beide, Hopkins und Schwarzenegger, für dieselbe Rolle in Betracht gezogen – und Schwarzenegger bevorzugt.

Auf der einen Seite Arnold Schwarzenegger: Groß, muskulös, bekannt als metallische Todesmaschine aus Terminator. Auf der anderen Seite Anthony Hopkins: kommt aus dem Theater, zweifacher Oscarpreisträger, bekannt für seine Rolle als intelligenter Kannibale Hannibal Lecter. Bei diesen beiden Hollywoodikonen ist die Verwechslung eigentlich gar nicht so leicht.

Tatsächlich wurden beide für ein und dieselbe Rolle in Betracht gezogen. Erst wenn man weiß, dass es sich dabei um die Rolle des Mister Freeze in Batman & Robin handelt, ergibt diese Tatsache auch nur annähernd Sinn.

Arnold Schwarzenegger wurde Anthony Hopkins für Batman & Robin vorgezogen

Es wäre wohl ein anderer Film gewesen, hätten wir Sir Anthony Hopkins als Mister Freeze in Joel Schumachers Batman & Robin gesehen. Laut verschiedenen Quellen, unter anderem auch Vulture gab es sowohl für Mister Freeze als auch für Poison Ivy verschiedene Optionen, bevor Arnie und Uma Thurman ausgewählt wurden.

Anthony Hopkins wurde allerdings erst gar nicht darüber informiert, dass er die ursprüngliche erste Wahl war. In einem Interview mit GQ 2021 wurde ihm dieser Umstand mitgeteilt. Hopkins reagierte überrascht, vor allem, da er nicht einmal wusste, wer Mister Freeze ist.

Oh, keine Ahnung. Nein, das muss ich mir ansehen. [...] Ich hab nie davon gehört. Wer ist Mister Freeze?

Dass er und Schwarzenegger für dieselbe Rolle in Betracht gezogen wurde, amüsierte ihn jedoch:

Oh, naja, ich hätte nichts dagegen, wie Arnold Schwarzenegger auszusehen! Hat er die Rolle gespielt?

Sauer war Hopkins jedenfalls nicht. Und einen Grund dafür hat er auch keinen. Immerhin ist Batman & Robin gewaltig gefloppt und laut einer Umfrage von Empire vor 13 Jahren wird er als schlechtester Film überhaupt gelistet.

Zum Glück für Batman-Fans wurde das Franchise neu aufgelegt und die Schumacher-Filme sind alles andere als der Gold-Standard für Comic-Filme. Inzwischen kann man die Filme und Schwarzenegger darin auch genießen, wenn man sie wirklich überhaupt nicht ernst nimmt.