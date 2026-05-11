Im Kino ein riesiger Flop, aber bei Amazon Prime ist er sofort der beliebteste Film

Vorletztes Jahr ist das Fantasy-Reboot eines absoluten Kultfilms im Kino komplett gefloppt. Seit dem kürzlichen Streaming-Start bei Amazon Prime thront der Film jetzt direkt an der Charts-Spitze.

Rund 16 Jahre hat es gedauert, bis The Crow als Remake des gleichnamigen Kultfilms von 1994 endlich in die Kinos gekommen ist. Das Resultat mit Pennywise-Darsteller Bill Skarsgård in der Hauptrolle floppte schließlich umso heftiger und wurde von der Kritik verrissen. Seit dem 10. Mai ist The Crow von 2024 jetzt im Streaming-Abo von Amazon Prime verfügbar – und hat hier sofort den Charts-Thron an sich gerissen.

Neuer Streaming-Hit bei Prime: Darum geht es im The Crow-Remake

Genauso wie das damalige Original dreht sich die The Crow-Neuauflage von Regisseur Rupert Sanders (Ghost in the Shell) um den Straftäter Eric (Skarsgård), der zu Beginn mit seiner Freundin Shelly (FKA Twigs) von Killern des bösen Auftraggebers Vincent (Danny Huston) ermordet wird. Im Gegensatz zu seiner großen Liebe kehrt der getötete Protagonist als eine Art Racheengel in die Welt der Lebenden zurück, um die Rechnung blutig zu begleichen.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Amazon Prime (Stand 11. Mai 2026):

Auch wenn es Verteidiger des Films gibt, ist der neue The Crow bei der Kritik gnadenlos durchgefallen. Bei dem US-Aggregator Rotten Tomatoes kommt das Fantasy-Action-Reboot nur auf einen mickrigen Wertungsschnitt von 22 Prozent. Eine noch deutlichere Sprache spricht das Box-Office-Ergebnis. Weltweit konnte dieser The Crow mit einem Budget von 50 Millionen Dollar laut Box Office Mojo gerade einmal etwas über 24 Millionen einspielen, was den Film zur finanziellen Katastrophe macht.

Ähnlich wie Eric im Film erfährt der Flop mit seiner Streaming-Auswertung bei Amazon Prime jetzt ein zweites Leben. In den Film-Charts des Anbieters ist The Crow nur einen Tag nach Release direkt auf Platz 1 geschossen. Ob nur kurzfristiges, schnelles Interesse dahintersteckt oder Sanders' Flop nun dauerhaft rehabilitiert wird, bleibt jedoch anzuzweifeln.

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